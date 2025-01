Po Chinach będą kolejne wdrożenia. Cel 100 mln zł sprzedaży XTPL utrzymany

Co to oznacza?

Że nasi partnerzy podjęli decyzję o budowie przemysłowego urządzenia produkcyjnego, w którym w środku zintegrowana jest nasza głowica drukująca. We wszystkich tych trzech projektach demonstratory przemysłowe są testowane albo budowane. Są albo na etapie testów bezpośrednio u producenta maszyn, albo wręcz już na etapie testów u klienta końcowego, który jest właśnie producentem elektroniki. Nie wykluczamy jeszcze co najmniej jednej decyzji o przemysłowym wdrożeniu w tym roku.

Ilu łącznie jest partnerów, z którymi pracujecie nad przemysłowym wdrożeniem?

Poza czterema najbardziej zaawansowanymi jest jeszcze pięć. Mamy też pewną pulę nowych projektów, które mogą do tej piątki troszeczkę mniej zaawansowanych dołączyć w tym roku. Jest to liczba dla nas zarządzalna na tym poziomie rozwoju spółki. Daje możliwość pewnej dywersyfikacji geograficznej i branżowej. Pracujemy z partnerami zarówno z Europy, jak i z Północnej Ameryki, i z wybranych krajów azjatyckich. Są partnerzy z dziedzin wyświetlaczy czy półprzewodników. Decyzja naszego chińskiego partnera o przejściu do wdrożenia przemysłowego uwiarygadnia XTPL w oczach pozostałych partnerów i spodziewamy się, że będzie miało to pozytywny wpływ na dynamikę pozostałych projektów.

Zarząd wymienił oczekiwaną kwotę średniorocznych przychodów rzędu 400 mln zł. Czy to potencjał sprzedaży w ramach tych dziewięciu projektów, jeśli w pełni zostanie wdrożona w przemyśle wasza technologia?

Tak. To pokazuje, że to są niebagatelne projekty i one mają szansę przesuwać XTPL na kolejne poziomy rozwoju. Jednak chcę dodać, że my tego ani nawet następnego roku nie spodziewamy się zakończyć z dziewięcioma dokonanymi wdrożeniami przemysłowymi.

Dziewięć projektów to jest to, nad czym dzisiaj pracujemy. Szacuję, że na rynku takich projektów, do których możemy dostarczyć naszą wartość, jest kilkadziesiąt. Nasze ambicje będą najpierw skierowane na cel strategiczny osiągnięcia 100 mln zł sprzedaży w 2026 roku kalendarzowym, a potem ambitnego i agresywnego dalszego rozwoju.

Cel 100 mln zł przychodów w 2026 r. jest ambitny (po trzech kw. 2024 r. to 6,6 mln zł). Czy jest realny?

To trudny, bardzo ambitny cel. To nie jest twarda prognoza, ale cel, który podtrzymujemy, i pierwsze wdrożenie przemysłowe bardzo go uwiarygadnia. Będziemy zwiększać sprzedaż urządzeń DPS, czyli do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i prototypowania. Ale zdajemy sobie sprawę, że sama sprzedaż tych urządzeń nie wystarczy. Do tego potrzebujemy co najmniej dwóch skutecznie wdrożonych projektów przemysłowych i inkubacji kolejnych projektów, żeby nasza dynamika wzrostu nie zatrzymała się na 100 mln zł rocznych przychodów.

W tym roku chcecie wdrożyć kolejną linię biznesową. Co będziecie produkować?

Zaczęliśmy jako spółka technologiczna, która opracowała technologię bardzo precyzyjnego drukowania materiałów. Zamknęliśmy ją w linii biznesowej pierwszej, gdzie dostarczamy urządzenia do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i do prototypowania. To taka zaawansowana drukarka laboratoryjna, która kosztuje naszego końcowego klienta blisko 1 mln zł. Po drugiej stronie mamy komponent, serce, głowicę drukującą, którą integrujemy w dużo większych maszynach nakierowanych na przemysłowe wdrożenie naszej technologii. Zidentyfikowaliśmy między tymi dwoma obszarami potrzebę klientów na urządzenie profesjonalne do prowadzenia druku w produkcji, w której robi się krótsze partie, ale często zmienia jego specyfikację. Potrzebne jest profesjonalne urządzenie, które nie jest ani tym modułem drukującym, ani drukarką laboratoryjną, i my to urządzenie nowe nazywamy roboczo Delta Plus.