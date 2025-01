Zarząd największej polskiej spółki działającej w sektorze kosmicznym ma zamiar pozyskać finansowanie dla spółki z emisji do 475 tys. nowych akcji. Akcje firma zaoferuje w ramach subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów. Decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie zwołane na 30 stycznia br.

Creotech potrzebuje środków na realizację megakontraktu

Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć sfinansowaniu części niezbędnych wydatków i nakładów, związanych z realizacją kontraktu zawartego w grudnia 2024 r. ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi „Mikroglob”. Wartość zamówienia to ok. 557 mln zł brutto. - Do realizacji tej skali zaawansowanych i wymagających technologicznie projektów przygotowywaliśmy się od czasu ostatniej oferty publicznej, dzięki której m.in. wynieśliśmy w ubiegłym roku na orbitę największego polskiego satelitę EagleEye oraz kończymy prace związane z rozbudową zakładu produkcyjnego, dostosowanego do realizacji dużych zleceń, w tym produkcji mikrosatelitów o masie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilogramów. W celu maksymalizacji sprawnego oraz efektywnego poprowadzenia programu Mikroglob, zamierzamy dodatkowo wzmocnić kapitałowo spółkę poprzez emisję nowych akcji – komentuje Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments.

Spółka zakłada, że pozostała część będzie sfinansowana zaliczkami na wykonanie kontraktu. Ponadto, niezbędne finansowanie na dalszym etapie może zostać uzupełnione m.in. przez finansowanie dłużne, które powinno stać się dostępne dla spółki w kolejnych etapach realizacji kontraktu po otrzymaniu oraz rozpoznaniu w przychodach pierwszych płatności od kontrahenta.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Creotech Instruments było w sierpniu 2024 r. wyniesienie na orbitę najbardziej zaawansowanego technologicznie polskiego satelity obserwacyjnego Ziemi w ramach misji Eagle Eye, przez rakietę Elona Muska.

Creotech zadebiutował na NewConnect jesienią 2021 r. z kursem odniesienia wynoszącym 61 zł. W lipcu 2022 r. przeniósł się na rynek główny. Aktualnie wycena spółki na giełdzie wynosi ok 380 mln zł.