UKE: aukcyjny piątek

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwołał w środę konferencję prasową, na której ogłosi start aukcji częstotliwości z zakresu 700 i 800 MHz. Konferencja zaplanowana jest na 8 listopada. To oznacza, że regulator telekomunikacyjnego rynku nie zmienił zdania co do terminu startu aukcji.

Wcześniej powinniśmy poznać treść stanowisk, które złożono w konsultacjach projektu aukcji zakończonych 4 listopada. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynika, że wpłynęło ich około dziesięciu. Ciekawostką jest udział w konsultacjach Polmedu.