G-Devs jest 361. spółką notowaną na NewConnect oraz jedenastym debiutem na tym rynku w 2024 r. Na razie na akcjach debiutanta nie zawarto żadnej transakcji, natomiast poziom teoretycznego kursu otwarcia sugeruje, że może dominować podaż (TKO wynosi 3 zł, co oznacza aż 57-proc. spadek względem kursu odniesienia).

Czym zajmuje się G-Devs

Najliczniejszą grupę spółek na NewConnect stanowią producenci i wydawcy gier. Grupa ta liczy już ponad 70 podmiotów, a teraz dołączył do niej również G-Devs. Debiutant zajmuje się produkcją i wydawaniem gier oraz dodatków do gier na komputery PC. Zajmuje się też działalnością dystrybucyjno-wydawniczą.

„Strategia emitenta zakłada ekspansję działalności produkcyjno-wydawniczej w obszarze tworzenia gier oraz dodatków do własnych gier, wspieraną przez głównego akcjonariusza, CreativeForge Games” – czytamy w dokumencie informacyjnym. Spółka zamierza produkować i wydawać gry oraz dodatki do gier, których okres produkcji wynosi od pół roku do dwóch lat.

Jakie premiery planuje G-Devs

Firma powstawała w 2020 r., ale w obecnym modelu biznesowym prowadzi działalność od 2023 r.