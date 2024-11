Aukcja 700 MHz: ceny mogą spaść

4 listopada mija termin na składanie stanowisk w konsultacjach projektu aukcji częstotliwości z zakresu 700 i 800 MHz. Niektórzy już pod koniec października przekazali uwagi organizatorowi procedury – Urzędowi Komunikacji Elektronicznej – dowiaduje się „Parkiet”.

Jako pierwsi napisaliśmy, że dostawcy usług komórkowych, do których kierowana jest aukcja, mają głównie uwagi do wywoławczych cen zaproponowanych przez UKE. Jak ustaliliśmy, oczekiwania co do niższych cen mają odzwierciedlenie także w oficjalnych stanowiskach.