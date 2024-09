Premiera od 11 bit coraz bliżej. Znamy szczegóły

„Frostpunk 2” w dniu premiery będzie dostępny w 14 wersjach językowych, czyli dwa razy większej liczbie niż pierwsza część. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem szczególnie w Azji, dlatego ważnym elementem strategii 11 bit studios będzie kampania dedykowana na rynek chiński.

– To bardzo istotny, jeśli chodzi o sprzedaż, rynek dla pierwszego „Frostpunka”. Przywiązujemy równie dużą wagę do premiery „Frostpunka 2” na tym obszarze – potwierdza prezes. Przypomina, że od 17 września, czyli trzy dni przed oficjalną premierą, dostęp do gry dostaną gracze, którzy zdecydowali się w przedsprzedaży kupić wersję deluxe (kosztuje 75 USD/EUR, a „normalna” cena to 45 USD/EUR). Spółka podkreśla, że mają też w cenie trzy duże płatne dodatki, których premiery planowane są w kolejnych kwartałach.

Widać dużą różnicę w cenie, po jakiej polska spółka sprzedaje obie części gry – przypomnijmy, że pierwszy „Frostpunk” w sklepach kosztował 30 USD/EUR.

Spółka nie ujawnia, jakiej sprzedaży nowej gry się spodziewa. Papierkiem lakmusowym zainteresowania graczy może być przedsprzedaż. Ruszyła ona w kwietniu (dla „Frostpunka” preorderów nie było). Jak zarząd ją ocenia?

– Jesteśmy bardzo zadowoleni. Idziemy zgodnie z planem, choć poprzeczkę zawiesiliśmy sobie wysoko – odpowiada prezes Marszał. Zdradza, że sprzedaż preorderów wolumenowo można już mierzyć w sześciocyfrowej liczbie.