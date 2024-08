Zarząd Asseco: przyszły rok może przynieść impuls do skoku

Pytany o wpływ waloryzacji umów z klientami nie podał konkretnej skali tego zjawiska.

Karolina Rzońca-Bajorek przypomniała, że w wypadku Asseco ważnym elementem waloryzacyjnym jest wzrost płac, a nie tylko poziom inflacji.

W II kwartale zysk operacyjny grupy według międzynarodowych standardów rachunkowości (IFRS) wyniósł 404 mln zł, o 2 proc. więcej niż przed rokiem, a po półroczu 824,2 mln zł, o 4 proc. więcej.

W ujęciu non-IFRS zaś po półroczu zysk operacyjny wynosił 981 mln zł i był tylko lekko niższy niż rok wcześniej.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki matki w ujęciu non-IFRS spadł rok do roku o 13 proc., do 121,4 mln zł, a według IFRS o 10 proc., do 110 mln zł.

Wynik obciążył kredyt zaciągnięty m.in. po to, aby Asseco mogło odkupić od akcjonariuszy akcje. Obecnie posiada spory pakiet, ale według zarządu nie podjęto jeszcze decyzji o jego sprzedaży.