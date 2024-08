Kupili ponad 20 operatorów w 7 lat

FixMap to jeden z aktywniejszych inwestorów przejmujących w ostatnich latach operatorów infrastrukturalnych. Na koniec grudnia 2023 r. posiadał udziały w 19 firmach: Terra Telekom, Volta Communications, Lubonet Światłowód (zasłynęła na rynku kapitałowym z inwestycji w akcje Elektrimu), Wide-Net II, Akasha.Net, WadowiceNet, Comp-Serwis, Liquid Systems, Inter-Komp Banino, Ntelekom, IT4 Polska, EZBIT, Kolnet, Lupro, M3Net, HLG Internet, Enformatel, SL Net i Tonetic Group. W tym roku nadal kupuje.

FixMap kupuje firmy, by restrukturyzować ich infrastrukturę. Zwykle dąży do tego, by posiadać 100 proc. udziałów w nabywanych firmach. Prowadzi też księgowość spółek zależnych i świadczy im usługi zarządzania. Pożycza im pieniądze i uzyskuje od nich dywidendy. Jako spółka FixMap miało w ub.r. niecałe 2 mln zł przychodu ze sprzedaży, ale prawie 23 mln zł przychodów finansowych.

Kredyt nie będzie już problemem

FixMap finansował do tej pory inwestycje długiem: ze środków z emisji obligacji (ponad 216 mln zł) oraz kredytem (ponad 98 mln zł na koniec ub.r.) uzyskanym w „europejskim banku komercyjnym” – jak czytamy w sprawozdaniu inwestycyjnej firmy za 2023 r. W lutym przedłużył umowę kredytu do 15 stycznia 2025 r. i uzyskał możliwość zwiększenia zadłużenia z tytułu kredytu do 180 mln zł. To oznacza, że dług trzeba spłacić relatywnie szybko.

Choć warunków transakcji jeszcze nie ujawniono, należy założyć, że zobowiązania finansowe FixMap dla nowego udziałowca nie będą dużym problemem.

Oficjalna nota o Arcusie mówi, że jest niezależną firmą zarządzającą funduszami, skupiającą się wyłącznie na długoterminowych inwestycjach infrastrukturalnych w Europie. Dokonuje inwestycji w imieniu inwestorów instytucjonalnych poprzez fundusze celowe i współinwestujące spółki specjalnego przeznaczenia. Poprzez spółki zależne zarządza obecnie inwestycjami, których łączna wartość przedsiębiorstwa wynosi 23 mld euro (15 mld euro w 2026 r.). Skupia się szczególnie na transakcjach w sektorach transport, energetyki i telekomunikacji.