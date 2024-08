Polskie studia jadą do Kolonii na targi Gamescom. Będzie ciekawie

– Oczywiście, 11 bit studios będzie obecne w Kolonii. Nie będziemy mieć własnego stoiska w części otwartej, na którym fani mogliby grać w nasze tytuły. Będzie to natomiast możliwe na stoiskach naszych partnerów. Na stoisku Xboxa będą dostępne „The Alters” i „Creatures of Ava” – zapowiada Dariusz Wolak, odpowiadający za relacje inwestorskie 11 bit studios. Z kolei na stoisku AMD fani będą mogli testować takie tytuły, jak „Frostpunk 2”, „The Alters” i „Creatures of Ava”.

– Nasza bezpośrednia obecność będzie sprowadzała się do części zamkniętej, w której będziemy spotykać się z partnerami biznesowymi. Oczywiście do Kolonii wybierają się też przedstawiciele naszego wydawnictwa, żeby polować na ciekawe projekty – sygnalizuje Wolak.

Duże nadzieje z tegoroczną edycją targów wiąże też studio 7Levels. Jego zarząd podkreśla, że już w zeszłym roku wydarzenie zgromadziło rekordową liczbę uczestników, biorąc pod uwagę frekwencję „pocovidową”.

– Jesteśmy coraz bliżej zakończenia prac nad naszą najnowszą i największą do tej pory produkcją, tworzoną przy współpracy ze studiem filmowym Legendary. Liczymy na wiele udanych spotkań zarówno z prasą, jak i z potencjalnymi partnerami. Szykuje się bardzo intensywny czas – mówi Krzysztof Król, wiceprezes 7Levels. Wtóruje mu Piotr Gamracy, szef bydgoskiego studia Vivid Games. Jego zdaniem każda firma z branży gier powinna być obecna na Gamescomie.

– To niepowtarzalna okazja do bezpośrednich spotkań z czołowymi wydawcami, producentami i partnerami, a także do poznania najnowszych trendów i innowacji. Naszym priorytetem na tegorocznych targach jest prezentacja „Real Boxing 3” przed potencjalnymi partnerami biznesowymi, z którymi prowadzimy zaawansowane rozmowy – mówi szef Vividu.