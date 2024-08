Spółki nowej ekonomii błyszczały po pandemii. Potem dostały zadyszki. Teraz odbiją?

Będące pod presją wyniki finansowe, zawirowania z premierami, wysokie koszty wynagrodzeń – to wszystko przełożyło się na spadek wycen giełdowych studiów i to w czasie, gdy na szerokim rynku panowała hossa.

Sytuacja zmieniła się jesienią 2023 r., kiedy indeks WIG-gry przestał spadać, wchodząc w kilkumiesięczną fazę konsolidacji. Ten trend boczny trwał do wiosny 2024 r. Co ciekawe, w ostatnich tygodniach, gdy nastroje na rynkach zaczęły się pogarszać, indeks WIG-gry zaczął odbijać. Nie należy jednak z tego wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Zwyżki indeksu to w dużej mierze zasługa jednej spółki: CD Projektu.