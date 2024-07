Ceny sprzętu IT i elektroniki będą rosły. Ale popyt nie wyhamuje

Parkiet

Ubiegły rok był bardzo dobry dla klientów, gdyż producenci, chcąc wyczyścić zalegający w magazynach towar, byli gotowi sprzedawać produkty poniżej rzeczywistych kosztów wytworzenia. – Dodatkowo, dystrybutorzy, dostrzegając spowolnienie, obniżyli marże. Realnie, spadek cen elektroniki był dwucyfrowy. Ta sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Wzrost kosztów wynagrodzeń, energii, logistyki i produkcji chipów sprawia, że elektronika musi drożeć – mówi przedstawiciel Komputronika.

Wtóruje mu Bartosz Chentko, dyrektor działu komponentów i PC w Action Business Center Enterprise. – Wzrost cen pamięci i dysków SSD oraz innych komponentów wpływa na koszty. Choć obecnie producenci mogą obniżać marże, aby utrzymać sprzedaż w obliczu globalnego spadku popytu, długofalowo można spodziewać się wzrostów cen – mówi.

Wiceprezes AB ocenia, że w niektórych segmentach rynku IT i elektroniki ceny mogą iść w górę o 10–20 proc.

Dyski SSD będą droższe

W minionym roku mieliśmy do czynienia ze stosunkowo wysoką podażą i niewysokim popytem na wspomniane już dyski SSD. – Teraz mamy odwrotną sytuację, i to właśnie wpływa na wzrost cen – potwierdza Maciej Kamiński, dyrektor dywizji memory w Polsce i regionie CEE z Samsunga. Według prognoz tej firmy rynek SSD ma przed sobą istotne wzrosty. W ostatnich latach dynamika w Polsce sięgała nawet 40 proc. r./r., podczas gdy globalnie wynosiła około 37 proc. W 2028 r. globalny rynek przenośnych dysków SSD osiągnie wartość 41 mld funtów, co przełoży się na ponad 224 mld zł, podczas gdy w 2023 r. było to zaledwie 71,1 mld zł.