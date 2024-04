Asseco SEE zapowiada przyspieszenie

Portfel zamówień Asseco South Eastern na 2024 r. wynosi 279,5 mln euro, co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku - poinformowali przedstawiciele spółki na dzisiejszej konferencji prasowej. Portfel zamówień na sam II kwartał to 73 mln euro, niemal tyle samo co rok wcześniej.

- Mamy nacisk na drugie półrocze ze względu na przesunięcia w rozpoznawaniu, kontraktacji i podpisaniu umów, na które się szykujemy. Koncentrujemy się na chmurze, powtarzalnych przychodach oraz na budowaniu własnych rozwiązań, a usługi obce jak np. sprzedaż sprzętu stanowią coraz mniejszą część naszego biznesu - powiedział prezes Asseco SEE, Piotr Jeleński.

W I kwartale 2024 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 85 mln EUR, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do porównywalnego okresu 2023 r. Największy wzrost osiągnął segment rozwiązań płatniczych. Z kolei zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 11 mln EUR, a EBITDA 16,4 mln EUR po wzroście o odpowiednio 4 proc. i 6 proc. Największy wzrost zysku operacyjnego też odnotował segment rozwiązań płatniczych.

To właśnie w tym obszarze Asseco SEE szuka podmiotów, które mogłyby dołączyć do grupy.

- Jeśli chodzi o akwizycje, to cały czas toczą się rozmowy, poszukiwania, pojawiają się nowe tematy. Nie ma niczego bardzo zaawansowanego, ale są większe tematy głównie w obszarze płatniczym – zasygnalizował prezes.