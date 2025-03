Baryłka ropy naftowej kosztuje już poniżej 270 zł. Kiedy ostatnio płaciliśmy taką cenę za baryłkę, średnie ceny paliwa na stacjach nie przekraczały 6 zł za litr benzyny 95. Choć od początku 2023 r. nie obserwujemy tak samo dużej korelacji pomiędzy ceną ropy a ceną benzyny na stacjach, jak było to wcześniej, to można oczekiwać, że ceny w pewnym momencie będą musiały zareagować spadkiem. Nie da się ukryć, że wysokie ceny paliw z 2022 r., a następnie utrzymujące się wysokie ceny z 2023 i 2024 r. w dużej mierze odpowiadają za wysoką inflację w Polsce. Nie można pominąć wpływu innych czynników, takich jak np. wzrost kosztów pracy, ale za ogólną drożyznę w dużej mierze odpowiadają koszty energii. Szansa na ich spadek to potencjał na niższą inflację i zarazem na obniżki stóp procentowych w Polsce.

Reklama

Nadmiernie mocny złoty może zacząć przeszkadzać eksporterom, dlatego presja na niższe stopy może się powiększyć. Nie jest wykluczone, że kilka zbiegów okoliczności, takich jak niższe ceny paliwa, szanse na pokój w Ukrainie czy potencjał na zwiększenie wydatków na obronę w Europie i potrzeba tańszego finansowania, może doprowadzić do pojawienia się przestrzeni na obniżki stóp. Ale RPP wciąż może patrzeć na ryzyka związane z kosztami energii czy potencjalnymi cłami ze strony USA, które mogą wpłynąć na wzrost cen w całej Europie.