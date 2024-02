Komentarz surowcowy DM BOŚ- ropa naftowa, złoto

Nowy tydzień na rynku ropy naftowej rozpoczyna się spokojnie. Cena ropy WTI stabilizuje się w okolicach piątkowych zamknięć, czyli w rejonie 76-77 USD za baryłkę. Z kolei notowania ropy naftowej WTI pozostają niewiele poniżej poziomu 82 USD za baryłkę.

Za wyhamowanie zwyżki w dużym stopniu odpowiadają czynniki geopolityczne – a dokładniej, komunikat ze strony Izraela mówiący o tym, że zakończył on już serię ataków w Strefie Gazy. Nie musi to oznaczać jeszcze, że w tym rejonie świata będzie spokojniej, bowiem w ubiegłym tygodniu Izrael odrzucił propozycję rozejmu ze strony Hamasu, wywołując tym samym pytania o to, na ile porozumienia jest możliwe i czy mogłoby ono nastąpić szybko.

Czynniki geopolityczne – w tym przede wszystkim konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie – były główną przyczyną zwyżek cen ropy naftowej w poprzednim tygodniu. Jednak o ile ten czynnik nadal ma znaczenie, to jest on kontrowany przez obawy związane z popytem na ropę naftową, które działają na notowania negatywnie. Te obawy wynikają m.in. z jastrzębiego podejścia do polityki monetarnej wielu banków centralnych, w tym amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W piątek do tych obaw dorzuciły się także informacje o wzroście liczby funkcjonujących wiertni ropy naftowej w USA, przekazane w raporcie Baker Hughes. Sygnalizuje on możliwość dalszego wzrostu wydobycia ropy w USA.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne DM BOŚ

Warto jednak mieć na uwadze, że w tym tygodniu handel na rynkach surowców, w tym także na rynku ropy naftowej, może być spokojny ze względu na rozpoczęte w Chinach obchody Nowego Roku Księżycowego. Dzisiaj zresztą wolne ze względu na święto ma wiele giełd azjatyckich.