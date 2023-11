Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Jednak spotkanie krajów OPEC+ nie będzie jedynym wydarzeniem, które w tym tygodniu przyciągnie uwagę inwestorów na rynkach surowców energetycznych. Jutro bowiem rozpoczyna się w Dubaju szczyt klimatyczny COP28, organizowany co rok przez ONZ. Na konferencji, trwającej aż do 12 grudnia, omawiane będą wszelkie kwestie dotyczące przyszłości rynku paliw i technologii związanych z transformacją energetyczną.

Jak na razie, deklaracje środowiskowe poszczególnych państw świata nie wystarczają, aby zapobiec kryzysowi energetycznemu – w tym roku świat mierzy się z rekordowymi temperaturami powietrza, co z pewnością będzie uwzględniane podczas szczytu. Niemniej, warto podkreślić, że COP28, mimo że mogą na nim zapaść istotne deklaracje, prawdopodobnie nie będzie miał wpływu na ceny ropy w krótkoterminowej perspektywie.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

ZŁOTO

Cena złota blisko historycznych rekordów.

Ostatnie kilka sesji na rynku złota upływało pod znakiem wzrostów notowań. Ruch ten był wspierany przez słabość amerykańskiego dolara. Wczoraj notowania złota przekroczyły poziom 2060 USD za uncję, a dzisiaj chwilowo wybiły się nawet ponad 2070 USD za uncję. To najwyższy poziom cen złota od maja – kiedy to właśnie w tym rejonie ukształtowany został lokalny szczyt. Jest to także poziom bliski historycznym rekordom, kształtującym się w okolicach 2080-2085 USD za uncję.