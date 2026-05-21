– Naszym celem jest zapewnienie przejrzystych zasad współpracy oraz realnych korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu banku. To pierwsza taka inicjatywa w polskiej bankowości i przykład podejścia, które może wyznaczać nowe standardy na rynku – twierdzi Cezary Stypułkowski, prezes Pekao.
Bank kierowany przez Cezarego Stypułkowskiego dołącza do wciąż wąskiego grona przedsiębiorstw notowanych na GPW, które chcą przywiązać do siebie inwestorów indywidualnych dodatkowymi bonusami. Jest pierwszym bankiem z taką propozycją dla akcjonariuszy.
W środę Pekao ogłosił uruchomienie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy indywidualnych – Klub Akcjonariusza Pekao – dającego dostęp do szeregu benefitów bankowych. Warunkiem przystąpienia do programu jest konto w biurze maklerskim oraz posiadanie minimum 100 akcji (uwzględniając środowy kurs, próg wejścia sięga około 23 tys. zł).
– Klub Akcjonariusza Pekao to projekt, który w sposób uporządkowany i profesjonalny wzmacnia relacje między bankiem a inwestorami indywidualnymi. Chcemy oprzeć naszą współpracę na bezpośrednim dialogu i świadomym zaangażowaniu, bo akcjonariusze to nie tylko posiadacze walorów, lecz także klienci, ambasadorzy marki i uczestnicy naszej wieloletniej historii – zapowiada Cezary Stypułkowski, prezes Pekao. – Naszym celem jest zapewnienie przejrzystych zasad współpracy oraz realnych korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu banku. To pierwsza taka inicjatywa w polskiej bankowości i przykład podejścia, które może wyznaczać nowe standardy na rynku – dodaje.
Czytaj więcej
Według Orlenu staną się wielofunkcyjnymi centrami usług energetycznych i konsumenckich. Anwilm mówi o transformacji w kierunku modelu multienergety...
Jak zapowiada Marcin Jabłczyński, dyrektor ds. relacji inwestorskich Pekao, program dla akcjonariuszy od początku oferuje szeroki pakiet benefitów w ramach usług bankowych, które będą rozszerzane w kolejnych miesiącach.
– To pierwszy raz w Polsce, kiedy grupa bankowa tworzy program lojalnościowy dla drobnych inwestorów. Obecnie, w przypadku Pekao, grupa ta to około 40 tys. osób, odpowiadających za 4–5 proc. akcjonariatu – szacuje Jabłczyński.
Czytaj więcej
Nie ma nowych programów lojalnościowych dla udziałowców spółek notowanych na GPW i są małe szanse, aby to szybko się zmieniło. Co gorsza, z niewiel...
Pekao oczekuje, że program zmotywuje klientów do częstszego korzystania z usług maklerskich, a przede wszystkim długoterminowych inwestycji. Obecnie dość sporą bolączką krajowego systemu finansowego jest wysoki udział produktów oszczędnościowych, które jednak nie mają większych szans pokonać inflacji.
– Próg wejścia do klubu może wydawać się z pozoru ambitny, ale mało która instytucja jest w stanie zaoferować podobne korzyści – podkreśla z kolei Marcin Wlazło, dyrektor BM Pekao. Eksperci Pekao przyznają, że dla części klientów może być to także impuls do długoterminowych inwestycji w aktywa bardziej dochodowe od tych, które obecnie wybierane są przez Polaków najczęściej, czyli lokat, depozytów czy obligacji.
– Dołączenie do KAP poprzez zakup akcji banku ma zachęcać do inwestowania długoterminowego. Ostatnie lata pokazały, że inwestycje w akcje banków mogą przynieść solidne stopy zwrotu – podkreśla Wlazło.
– W kolejnych krokach Pekao chce znacząco skrócić ścieżkę, która dzieli klientów naszej grupy kapitałowej od produktów oszczędnościowych do inwestycji. Uruchamiamy m.in. usługę zarządzania dla drobnych inwestorów. Niebawem będziemy informować o kolejnych zmianach – zapowiada Wlazło.
Bank Pekao jest 11. spółką z GPW, która wprowadza program lojalnościowy dla akcjonariuszy. Pierwsze tego rodzaju rozwiązania powstawały nawet kilkanaście lat temu i cieszyły się różnym zainteresowaniem. Obecnie najczęściej tego rodzaju ofertę dla udziałowców mają średnie i małe przedsiębiorstwa. Z WIG20 dodatkowe korzyści dla inwestorów oferowały dotąd jedynie Orlen i PZU. Program petrochemicznej grupy, w ramach którego klienci utrzymują m.in. rabaty na paliwo, cieszy się sporą popularnością – uczestnikami jest około 35 tys. osób. Inną paliwową spółką mającą sporo do zaoferowania udziałowcom jest Unimot. Programy lojalnościowe mają także Answear.com, Atrem, KG Immobile, cyber_ Folks czy Yanosik.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas