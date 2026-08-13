Z tego artykułu dowiesz się: Jak spółka paliwowa zdołała poprawić wyniki w warunkach globalnego kryzysu energetycznego.

Na czym polega strategia dywersyfikacji, która chroni firmę przed rynkową zmiennością.

Jakie czynniki wpłynęły na rentowność importu oleju napędowego drogą morską.

Jakie jest stanowisko spółki w sprawie projektowanego podatku od nadzwyczajnych zysków.

Unimot odnotował 140 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku EBITDA w II kw. 2026 r. przy przychodach w wysokości 4,36 mld zł wobec odpowiednio 110 mln zł i 3,71 mld zł rok wcześniej. Spółka podaje, że wyniki zostały wypracowane w wyjątkowo wymagającym otoczeniu rynkowym, związanym z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wynikającą z niej wysoką zmiennością cen surowców energetycznych. Unimot odnotował 140 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku EBITDA w II kw. 2026 r. przy przychodach w wysokości 4,36 mld zł wobec odpowiednio 110 mln zł i 3,71 mld zł rok wcześniej. Spółka podaje, że wyniki zostały wypracowane w wyjątkowo wymagającym otoczeniu rynkowym, związanym z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wynikającą z niej wysoką zmiennością cen surowców energetycznych.

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Dywersyfikacja Unimotu

Chodzi przede wszystkim o zmienną sytuację na Bliskim Wschodzie, która w bezprecedensowy sposób wpływa na funkcjonowanie rynku – zarówno fizycznego, jak i finansowego. – Dzięki dywersyfikacji źródeł dostaw oraz konsekwentnie rozwijanemu modelowi biznesowemu jesteśmy jednak przygotowani na zmienność otoczenia. W ostatnich miesiącach nabyliśmy projekt budowy pierwszej farmy wiatrowej, jako pierwsza prywatna firma w Polsce uzyskaliśmy dostęp do drugiego terminala LNG FSRU powstającego na Zatoce Gdańskiej, rozwijając tym samym nasze kompetencje w obszarze gazu ziemnego, a także podpisaliśmy wieloletnią umowę na dostawy ciepła z miastem Czechowice-Dziedzice – powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie. Jak dodaje, spółka dywersyfikuje obszary działalności, „dzięki czemu wyniki Grupy opierają się o wiele segmentów biznesowych”. – To fundament naszej odporności i stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Ze względu na otoczenie rynkowe w Polsce w drugiej połowie roku będziemy koncentrować się na rozwoju naszych spółek zagranicznych – podkreśla prezes Sikorski.

Sektor paliw ciekłych w II kwartale 2026 r. osiągnął wynik EBITDA skorygowany na poziomie 37 mln zł. W tym okresie spółka obserwowała spadkowy trend premii lądowej, co wpłynęło na ograniczenie importu oleju napędowego drogą morską, który w tych warunkach nie gwarantował odpowiedniej rentowności. Jednocześnie pozytywny wpływ na wyniki segmentu miał obrót paliwami pochodzącymi z niemieckich rafinerii, z którymi Grupa Unimot zawarła kontrakty na 2026 r., a także eksport produktów na rynek ukraiński. Spółka zwraca również uwagę na utrzymującą się presję kosztową w tym segmencie, która nasiliła się w związku z eskalacją napięć geopolitycznych w rejonie Cieśniny Ormuz oraz odwróconą strukturą cen terminowych (tzw. ang. backwardation) na rynku ropy naftowej i paliw.

Podatek od zysków wisi w powietrzu

Ze względu na specyfikę mechanizmu rozliczania kosztów obowiązkowych zapasów paliw ich ostateczna wysokość może podlegać późniejszej weryfikacji. Spółka wskazuje, że na wyniki segmentu paliwa ciekłe w kolejnych okresach może wpłynąć projektowany podatek od nadzwyczajnych zysków dotyczący wytwarzania i obrotu wybranymi paliwami ciekłymi osiągniętych w 2026 r. – Aktualnie ustawa znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym w ramach kontroli prewencyjnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz, uwzględniających stan prawny oraz dostępne informacje na dzień publikacji raportu, zarząd szacuje, że za okres od 1 marca do 30 czerwca 2026 roku Grupa Unimot nie byłaby zobowiązana do odprowadzania zaliczek na poczet tego podatku. Jednocześnie szacunek ten nie przesądza o braku obowiązku zapłaty podatku za 2026 rok, jeśli ustawa ostatecznie wejdzie w życie – wskazuje firma.

Segment Infrastruktury i logistyki, w skład którego wchodzą terminale paliwowe i kolejowa spółka Olavion, wypracowuje wyniki finansowe na stabilnym poziomie. W II kwartale 2026 r. EBITDA skorygowana w tym segmencie wynosiła 34 mln zł, wskazano również.

Z kolei EBITDA skorygowana w segmencie bitumen w II kwartale 2026 r. wyniosła 67 mln zł. Na efektywność tego segmentu wpływ miało efektywne wykorzystywanie możliwości tradingowych.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia.