Z tego artykułu dowiesz się: Jakie scenariusze dla rynku złota przewidują eksperci po ostatnich, gwałtownych wzrostach.

Z czego wynika rosnąca popularność płatności gotówkowych przy zakupie metali szlachetnych.

Jakie nowe unijne przepisy wpłyną na rynek i zasady obrotu złotem w Polsce.

O jakiej skali popytu na złoto w Polsce świadczą wyniki kluczowego gracza na rynku.

Jak zauważa Adam Stroniawski, członek zarządu Mennicy Skarbowej, po rekordowych wzrostach cen złota na początku roku wydaje się, że rynek wszedł w fazę normalizacji. – Inwestorzy są dziś bardziej selektywni i reagują na każdy ruch cen. Dlatego w najbliższych miesiącach spodziewamy się raczej stabilizacji niż kolejnej gwałtownej fali wzrostowej. Organiczny, rozłożony w czasie wzrost wyceny to naturalna charakterystyka rynku złota. Piki wzrostowe, jakie miały miejsce w styczniu i lutym 2026, były anomalią, dlatego w takich okresach należy powstrzymać się przed pochopnymi ruchami inwestycyjnymi. Poziom 5 tys. dolarów za uncję może zostać osiągnięty w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jednak droga do niego może być znacznie spokojniejsza niż sugerowały wyniki z początku roku. Warto jednak podkreślić, że mimo słabszego globalnego popytu na złoto udało nam się wygenerować wyniki porównywalne do tych sprzed roku. Od stycznia sprzedaliśmy już 1,5 ton złota – podkreśla Adam Stroniawski.

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Polacy coraz częściej kupują złoto za gotówkę

Mennica Skarbowa dostrzega nowy, wyraźny trend na polskim rynku. Już co trzecia transakcja zakupu złota realizowana jest za gotówkę. Zdaniem Mennicy może mieć to związek z przygotowaniami klientów do nowych unijnych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od przyszłego roku przy transakcjach gotówkowych o wartości co najmniej 3 tys. euro sprzedawca będzie zobowiązany do potwierdzenia tożsamości klienta oraz przeprowadzenia odpowiedniej procedury weryfikacyjnej. Jednocześnie art. 80 nowego rozporządzenia przewiduje limit płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro – płatności gotówką powyżej tej kwoty nie będą możliwe.

– Co trzecia transakcja zakupu złota jest dziś u nas realizowana za gotówkę. To wyraźna zmiana zachowania klientów. Co ważne, podobną tendencję widzimy po stronie skupu złota. Nie przesądzamy, że jest to wyłącznie efekt przyszłych regulacji, ale trudno nie zauważyć związku. Klienci mogą już dziś uwzględniać w swoich decyzjach zasady, które będą obowiązywać od przyszłego roku. W przyszłym roku będzie po prostu trudniej kupić złoto za gotówkę – mówi Adam Stroniawski.

Wyniki Mennicy Skarbowej pokazują skalę zainteresowania Polaków metalami szlachetnymi

W drugim kwartale 2026 roku Spółka wygenerowała 323 mln zł przychodów, czyli o 5,4 proc. więcej niż w drugim kwartale 2025. Drugi kwartał 2026 roku zakończył się zyskiem ze sprzedaży na poziomie 2,9 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł w analogicznym okresie 2025 roku. Marża brutto ze sprzedaży w drugim kwartale 2026 roku wyniosła 3,69 proc. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 2,5 mln zł wobec 2 mln zł w analogicznym okresie 2025. Koszty finansowe wyniosły 1 mln zł, co było głównie wynikiem uwzględnienia różnic kursowych oraz odsetek od kredytów wykorzystywanych do finansowania bieżącej działalności handlowej. Zarząd zaznacza, że spółka stosuje na bieżąco zabezpieczenia kursu walut oraz hedging kursu złota i nie prowadzi spekulacji w zakresie cen złota i walut. Wskazane zjawiska są typowymi warunkami gospodarczymi dla prowadzonej działalności, w przypadku której zdecydowana większość zakupów dokonywana jest w euro. Zysk brutto Mennicy Skarbowej za drugi kwartał wyniósł 1,6 mln zł, a zysk netto 0,6 mln zł.

Spółka posiada bezpieczny poziom aktywów obrotowych, który gwarantuje jej możliwość płynnego zaspokajania potrzeb klientów. Stan zapasów na koniec II kwartału wynosił 96,9 mln zł i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 13,6 proc. co było efektem dostosowania stanu zapasów do aktualnego popytu na rynku złota inwestycyjnego. Mennica posiada odpowiedni poziom zapasów dostępnych „od ręki” stanowiący istotną przewagę konkurencyjną na rynku polskim.