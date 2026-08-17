Poniedziałkowy handel na warszawskim parkiecie przebiega pod znakiem rosnącej przewagi podaży. Mimo startu sesji na plusie, w wyniku wzmożonej aktywności sprzedających przed południem indeks WIG20 znalazł się ok. 0,7 proc. pod kreską, schodząc w okolice poziomu 4 tys. pkt. Do zakupów nie zachęca brak wyraźnego kierunku na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie panują mieszane nastroje z lekką przewagą zniżkujących parkietów. Rynkom nie pomaga utrzymująca się niepewność na Bliskim Wschodzie, gdzie wciąż nie widać przełomu w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. W godzinach przedpołudniowych cena baryłki ropy Brent lekko zwyżkowała.

Reklama Reklama

Allegro liderem zniżki w WIG20

Sprzedający w Warszawie są najbardziej aktywni w segmencie największych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, z których zdecydowana większość notowana jest pod kreską. Biorąc pod uwagę zasięg zniżek negatywnie wyróżniają się walory Allegro, gdzie inwestorzy odważniej ruszyli do realizacji zysków z bardzo udanych poprzednich miesięcy. Powodów do zadowolenia nie mają dziś też posiadacze mocno przecenionych papierów LPP i Pepco. Ponadto chętnie pozbywano się też papierów większości banków, co oznacza pogłębienie zeszłotygodniowej korekty ich notowań. Na celowniku sprzedających znajdują się także papiery KGHM, które lekko zniżkują już trzecią sesję z rzędu mimo rosnących cen miedzi na świecie. Przecenie skutecznie opierają się tylko akcje Grupy Kęty, Aliora i Dino.

Wyprzedaż nie omija segmentów małych i średnich spółek, stąd na szerokim rynku przewaga przecenionych walorów. Nie brakuje jednak firm cieszących się sporym zainteresowaniem kupujących. W dwucyfrowym tempie drożeją akcje MultiQure. Biotechnologiczna spółka poinformowała o rozpoczęciu konsultacji z Liberi Group przed podaniem terapii RNAi pierwszym pacjentom.