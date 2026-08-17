Większość pierwszych wdrożeń AI to porażka

Trzy na pięć pierwszych wdrożeń technologii AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. Statystyki są nieubłagane: inwestycje, które miały przyspieszać i zwiększać skuteczność działania firm, w wielu przypadkach mają odwrotny skutek. Efekt? Choć sztuczna inteligencja pozostaje najczęściej wskazywanym priorytetem inwestycyjnym na najbliższe trzy lata w grupie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, to tylko co piąty podmiot prowadzi obecnie pilotażowe przemysłowe wdrożenia tego typu – wynika z badań AB B.