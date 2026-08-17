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Większość pierwszych wdrożeń AI to porażka

Sztuczna inteligencja miała usprawniać działalność, ale wiele firm musiało najpierw zwolnić tempo. Winna nie jest technologia, lecz przedsiębiorstwa, które nie były gotowe na wdrożenie.

Publikacja: 17.08.2026 06:00

Wiele przedsiębiorstw nadal traktuje AI jak kolejny projekt IT, a nie element strategicznej transfor

Wiele przedsiębiorstw nadal traktuje AI jak kolejny projekt IT, a nie element strategicznej transformacji biznesu. Fot. shutterstock

Foto: DC Studio

Michał Duszczyk

Trzy na pięć pierwszych wdrożeń technologii AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. Statystyki są nieubłagane: inwestycje, które miały przyspieszać i zwiększać skuteczność działania firm, w wielu przypadkach mają odwrotny skutek. Efekt? Choć sztuczna inteligencja pozostaje najczęściej wskazywanym priorytetem inwestycyjnym na najbliższe trzy lata w grupie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, to tylko co piąty podmiot prowadzi obecnie pilotażowe przemysłowe wdrożenia tego typu – wynika z badań AB B.

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