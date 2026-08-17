Większość pierwszych wdrożeń AI to porażka

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Wiele przedsiębiorstw nadal traktuje AI jak kolejny projekt IT, a nie element strategicznej transformacji biznesu. Fot. shutterstock
Trzy na pięć pierwszych wdrożeń technologii AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. Statystyki są nieubłagane: inwestycje, które miały przyspieszać i zwiększać skuteczność działania firm, w wielu przypadkach mają odwrotny skutek. Efekt? Choć sztuczna inteligencja pozostaje najczęściej wskazywanym priorytetem inwestycyjnym na najbliższe trzy lata w grupie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, to tylko co piąty podmiot prowadzi obecnie pilotażowe przemysłowe wdrożenia tego typu – wynika z badań AB B.
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