Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki napędzają ponowne zainteresowanie złotem wśród inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.

Czy obecne wzrosty to zaledwie taktyczna gra, czy początek długoterminowego rajdu na rynku kruszcu.

Jaką rolę w globalnej grze odgrywają banki centralne i dlaczego tracą zaufanie do pieniądza fiducjarnego.

Na czym polega dychotomia na chińskim rynku i dlaczego popyt na sztabki rośnie kosztem biżuterii.

Był to również dwukrotnie większy dzienny napływ od początku kwietnia. Ogółem $GLD przyciągnął w środę ponad 637 mln USD, co stanowi największy dzienny napływ od 18 czerwca. W czwartek i piątek fundusz odnotował odpowiednio ponad 77 i 431 mln USD napływu. Do tej pory w sierpniu inwestorzy dodali ponad 1,4 mld USD do $GLD, co stawia ETF na drodze do pierwszego miesięcznego napływu od lutego.

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Nerwowi inwestorzy sięgają po konserwatywne metody zachowania wartości

W 2026 roku notowania złota są trudne do trafnego prognozowania, spadając z 10-letniego maksimum ponad 5300 USD za uncję, które osiągnęło na początku roku, aż o 18 proc., według Goldprice.org. Jednak ubiegły tydzień był najlepszym tygodniem dla tego szlachetnego metalu od stycznia, a akcje spółek wydobywczych złota zanotowały najgorętszy pięciodniowy wzrost od 2008 roku. Z uwagi na zmienność na rynku złota, która spowodowała, że zwrot z inwestycji w tym sektorze od początku roku jest obecnie bliski zeru, niektórzy obstawiają, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Czyhają jednak potencjalne pułapki. W końcu, pomimo ostatnich gwałtownych wahań, cena złota jest nadal wyższa o ponad 1000 USD w ciągu ostatniego roku.

– Złoto to nowe złoto – powiedziała Pippa Malmgren, była asystentka specjalna prezydenta George’a W. Busha i członkini Narodowej Rady Ekonomicznej. Twierdzi, że to, co przyciąga inwestorów do złota, nie zmieniło się. Wielu obawia się, że wydatki fiskalne w USA wymknęły się spod kontroli, a wzrost gospodarczy będzie słaby wszędzie indziej. – To wskazuje na inflację – powiedziała Malmgren. Dodała, że dążenie administracji Trumpa do kosztownych wojen zagranicznych, a także jej zainteresowanie kryptowalutami, potęgują niepokój wśród niektórych inwestorów.

– To sprawia, że nerwowi inwestorzy sięgają po konserwatywne metody zachowania wartości, takie jak kupowanie złota – podkreśliła Malmgren. Tymczasem banki centralne na całym świecie zwiększają swoje zasoby złota, co, jej zdaniem, dodatkowo sygnalizuje utratę zaufania do pieniądza fiducjarnego, napędzaną ciągłym skupem złota przez Chiny.

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Taką optymistyczną postawę podziela miliarder i menedżer funduszu hedgingowego John Paulson, który niedawno powiedział w wywiadzie dla CNBC, że złoto jest dopiero na wczesnym etapie długoterminowego rajdu, powołując się na utratę wiary w papierowe pieniądze i niekontrolowane wydatki rządowe (Paulson jest zwolennikiem złota od 2009 r.).

Zwiększony poziom zmienności na rynku złota

Choć strach historycznie napędzał gorączkę złota, Joe Cavatoni, starszy strateg rynkowy w Światowej Radzie Złota, twierdzi, że postrzega ostatnie odbicie wśród amerykańskich inwestorów raczej jako okazję do transakcji.

– Ostatnie odbicie złota wydaje się być napędzane bardziej przez zmieniające się oczekiwania dotyczące stóp procentowych i gospodarki niż przez sam strach – powiedział Cavatoni. – Pojawiają się oznaki osłabienia, szczególnie w obszarze zatrudnienia, a rynki reagują szybko. W miarę jak inwestorzy dostosowują swoje prognozy dotyczące stóp procentowych, złoto reaguje tak, jak można by się spodziewać po aktywie o wysokiej wrażliwości makroekonomicznej – powiedział Cavatoni.

– Moim zdaniem przepływy do USA napędzające ten ruch mają bardziej taktyczny charakter, ponieważ zaobserwowaliśmy wzrost aktywności w zakresie opcji GLD, podczas gdy zakupy, które obserwujemy w Azji i Europie, mają tendencję do utrzymywania się na stałym poziomie – zauważył strateg, odnosząc się do przepływów do funduszu SPDR Gold Shares ETF (GLD), przy czym inwestorzy z obu regionów powiększają swoje zasoby.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Złoty wyścig NBP i chińskiego banku centralnego Narodowy Bank Polski był w II kwartale 2026 roku największym nabywcą złota wśród banków centralnych – podała Światowa Rada Złota. Tymczasem Ludowy...

A banki centralne nadal kupują złoto. Jak pisze Paweł Majtkowski, analityk eToro, do grona nabywców dołączył Bank Korei, który wrócił do inwestycji powiązanych z kruszcem po 13 latach. – Koreańczycy nie kupili jednak fizycznych sztabek, lecz jednostki największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem. W tym samym okresie Polska po raz kolejny znalazła się na czele światowego rankingu nabywców fizycznego kruszcu. – W środę cena złota wzrosła do 4452 USD, osiągając najwyższy poziom od ponad dwóch miesięcy. Wzrost nie utrzymał się jednak długo. Notowania szybko cofnęły się, a obecnie złoto kosztuje około 4390 USD za uncję. Na rynku utrzymuje się zwiększony poziom zmienności – podkreśla analityk.

Apetyt Chin na złoto rośnie: inwestorzy coraz częściej sięgają po sztabki i monety

Chiński rynek złota w pierwszej połowie 2026 roku wykazywał wyraźną dychotomię: podczas gdy popyt na biżuterię spadł w obliczu rekordowych cen, fizyczne produkty inwestycyjne odnotowały silny wzrost. Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Złota (CGA), całkowita konsumpcja złota w Chinach wzrosła nieznacznie o 1,23 proc. do 511,41 ton (rok poprzedni: 505,21 ton).

Wysokie ceny detaliczne złota i zmiany w przepisach podatkowych miały zauważalny, hamujący wpływ na konsumentów. Niemniej jednak nastąpiło znaczące przesunięcie w kierunku aktywów fizycznych jako środka przechowywania wartości:

• Biżuteria: −33,88 proc. do 132,13 ton

• Sztabki i monety: −28,42 proc. do 339,34 ton

• Przemysł i inne: −2,90 proc. do 39,94 ton

Inwestorzy detaliczni celowo wykorzystali korekty cen, aby dokonać dodatkowych zakupów za pośrednictwem banków krajowych. W rezultacie sektor inwestycyjny z nawiązką zniwelował spadek w sektorze jubilerskim.