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Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 17.08.2026 06:00

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

Arctic Paper zatrzymany przez opór

Kurs akcji producenta papieru porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. W czerwcu cena zaczęła silną korektę, która w minionym tygodniu niemal w punkt zatrzymała się na średniej z 200 sesji, czyli umownej granicy hossy. Notowania zawróciły i cofnęły się o 90 gr. W schłodzenie krótkoterminowych nastrojów wpisała się publikacja raportu wynikowego. Przychody spółki w drugim kwartale wyniosły 751 mln zł, czyli 10 proc. mniej niż przed rokiem. Strata netto wyniosła 34,4 mln zł wobec 45,4 mln zł rok temu. Granica hossy pozostaje najbliższym oporem. Wsparciem jest średnie 50-sesyjna (obecnie 6,25 zł).

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