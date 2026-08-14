Z komunikatu wynika, że informację o odmowie ministra JSW powzięła 26 czerwca 2026 r., ale zdecydowała o opóźnieniu podania jej do publicznej wiadomości i 9 lipca zwróciła się z wnioskiem do ministra energii o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zwrotu składki solidarnościowej.

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13 sierpnia minister energii – jak podano – wydał decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji z czerwca 2026 r.

Decyzja jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym. Zarząd JSW zamierza skorzystać z przysługującego prawa do wniesienia środków ochrony prawnej.

7 kwietnia 2025 r. JSW poinformowała, że wystąpi z wnioskiem o zwrot składki solidarnościowej zapłaconej w 2023 roku i dopłaconej w 2024 roku na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Cen. Jak wówczas podawano, wartość kwoty, o której zwrot wystąpić miała spółka wynosiła 1,6 mld zł.

Zobowiązanie w postaci składki solidarnościowej powstało po wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zgodnie z regulacjami, składkę od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu miały zapłacić tylko spółki zatrudniające ponad 3 tys. pracowników, czyli jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa.

Składka solidarnościowa stanowiła dla JSW koszt uzyskania przychodu.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto.