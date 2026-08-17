Warszawski rynek wciąż pod kontrolą byków

Na początku miesiąca zwracaliśmy tutaj uwagę, że sierpień ma statystyki historyczne, które faworyzują stronę popytową. Średnia zmiana indeksu WIG w ósmym miesiącu roku wynosi bowiem +1,2 proc., a mediana +0,6 proc. Na 35 lat w 20 przypadkach WIG rósł, a w pozostałych tracił. Jesteśmy już na półmetku miesiąca i jak na razie teraźniejszość wpisuje się w przeszłość.

WIG, licząc do piątkowego popołudnia, zyskał od początku sierpnia 3,5 proc. W miniony wtorek padł historyczny rekord. W sesyjnym maksimum indeks sięgał 154 509 pkt. Długoterminowy trend wzrostowy jest kontynuowany, choć warto zauważyć, że od czerwca nie było głębszego schłodznia, co wyprowadziło oscylatory RSI i MACD do stref krótkoterminowego wykupienia. MACD jest już nawet bliski cyklicznego sygnału zwrotu, co z punktu widzenia analizy technicznej zwiększa ryzyko korekty w drugiej połowie sierpnia. Większość faz schłodzenia WIG w trwającej hossie kończyła się w rejonie średniej z 50 sesji. Obecnie to ruchome wsparcie przebiaga na poziomie 142 430 pkt. To daje potencjał spadku rzędu 6-7 proc.