Wiara w rynkowe wzrosty wśród analityków, maklerów i zarządzających nadal nie gaśnie. Po raz kolejny Indeks Nastrojów „Parkietu” (INP) wysyła pozytywne sygnały zarówno w stosunku do polskiego, jak i amerykańskiego rynku. Dotyczą one krótkiego, jak i dłuższego horyzontu czasowego. Jeśli już można się czegoś „przyczepić”, to tego, że optymizm w krótkim terminie jest nieco mniejszy niż w ostatnich tygodniach.

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GPW z szansami na wzrosty

Po rekordach, jakie widzieliśmy na giełdach, lekkie schłodzenie nastrojów wydaje się być czymś naturalnym. Jednocześnie nadal przeważają opinie mówiące o dalszych wzrostach. Najnowszy odczyt INP dla polskiego rynku w krótkim terminie wyniósł 53,3 pkt. Z jednej strony jest to oczywiście najniższa wartość od trzech tygodni, ale wciąż jesteśmy powyżej poziomu 50 pkt.

– Poza tym, że nasz rynek potrzebuje chwilowego odpoczynku, nie widzę powodów do jakiegoś głębszego cofnięcia indeksów na GPW – wskazuje jedna z ankietowanych osób.

Foto: GG Parkiet

Stabilną sytuację mamy w odniesieniu do długiego terminu. W przypadku Polski INP w takim ujęciu ukształtował się teraz na poziomie 61,9 pkt. Nadal więc widać wyraźniejszą przewagę optymistów, chociaż warto odnotować, że najnowszy odczyt jest najwyższy od czterech miesięcy.

– W długim terminie wsparciem dla polskiego rynku będą OKI, które powinny przełożyć się na napływ nowego kapitału na warszawski parkiet. Hossa powinna więc trwać – wskazuje jeden z ekspertów.

Foto: GG Parkiet

Amerykańska konsekwencja

Podobne sygnały co w Polsce Indeks Nastrojów „Parkietu” wysyła także w przypadku rynku amerykańskiego. Mówiąc krótko: w krótkim i długim terminie nadal przeważają optymiści, chociaż w przypadku krótkiego terminu poziom optymizmu nieco osłabł.

INP dla Wall Street w krótkim terminie ukształtował się na poziomie 52 pkt, podczas gdy tydzień temu było to 59,2 pkt, a dwa tygodnie temu nawet 63,2 pkt.

Foto: GG Parkiet

– Jesteśmy na szczytach i po około 5-proc. wzrostach w ciągu ostatniego miesiąca. Dalsze wzrosty tak, ale trzeba być też przygotowanym na chwilową przerwę w tym ruchu – podkreśla jeden z ekspertów.

Foto: GG Parkiet

Co to jest INP?

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.