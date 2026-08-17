Biotechnologiczna spółka poinformowała o rozpoczęciu konsultacji z globalną firmą doradczą Liberi Group przed podaniem terapii RNAi pierwszym pacjentom. Pierwszym celem współpracy jest ukierunkowany dialog z wybranymi międzynarodowymi firmami biofarmaceutycznymi i ustalenie, jakie dane byłyby dla nich kluczowe przy przyszłej ocenie programu MultiQure. Zarząd podkreśla, że globalne konsultacje z przedstawicielami branży mają pomóc uwzględnić w programie rozwoju klinicznego dane kluczowe dla przyszłych decyzji o współpracy strategicznej.

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- Chcemy uniknąć sytuacji, w której po kilkunastu miesiącach obserwacji okaże się, że dla strategicznego partnera decydujący był dodatkowy punkt końcowy, biomarker albo inny sposób monitorowania, który można było uwzględnić od początku. Dlatego rozmawiamy z globalnymi firmami teraz, kiedy część założeń można jeszcze dopracować. Finansowanie najbliższych kamieni milowych mamy zabezpieczone, więc nie działamy pod presją szybkiej transakcji. Budujemy relacje i przygotowujemy pakiet danych, które – jeśli wyniki potwierdzą potencjał terapii – mają zwiększyć wartość programu dla przyszłego partnera - komentuje Kris Siemionow, jeden z udziałowców funduszu Biofund oraz członek rady nadzorczej MultiQure.

Spółka wyjaśnia, że rozpoczęcie współpracy z Liberi Group nie jest ogłoszeniem formalnego procesu transakcyjnego ani harmonogramu zawarcia umowy. Na obecnym etapie koncentruje się na uzyskaniu informacji zwrotnej i budowaniu relacji z podmiotami, które mogą być zainteresowane programem po osiągnięciu kolejnych kamieni milowych. Wczesny dialog daje tym firmom możliwość poznania programu przed pojawieniem się danych z podań u pierwszych pacjentów, a spółce - lepszego przygotowania do różnych modeli przyszłej współpracy.

W czerwcu MultiQure pozyskało z emisji akcji 50 mln zł na realizację kluczowych etapów rozwoju programu RNAi. Środki pozwolą spółce na przygotowanie się oraz podanie terapii RNAi pierwszym pacjentom w specjalistycznym ośrodku. Ten cel ma zostać zrealizowany w II połowie 2027 r. Następnie lekarze będą prowadzili regularną obserwację pacjentów. Pierwsze wyniki tego procesu spółka spodziewa się otrzymać do połowy 2028 r. Firma przygotuje wniosek o badanie kliniczne (IND submission) do FDA lub innego regulatora. Złożenie wniosku planowane jest w połowie 2028 r.