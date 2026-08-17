Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Niewiadów inwestuje w Polską Grupę Hutniczą.

Jakie są warunki umowy.

Jak zareagowały notowania.

Czy PGH przejdzie z NewConnect na rynek główny.

O ponad 5 proc. do 3,7 zł drożeją podczas poniedziałkowej sesji akcje Polskiej Grupy Hutniczej na NewConnect. To skutek zapowiedzianych roszad własnościowych. Niewiadów Polska Grupa Militarna obejmie 2,8 mln akcji PGH za łączną kwotę 7 mln zł, z kolei Grupa Virtus obejmie akcje tej spółki za 2 mln zł.

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Notowania Niewiadowa i Virtusa również dziś rosną – aktualnie zyskują ponad 4 proc.

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Dlaczego Niewiadów inwestuje w PGH

Realizacja umowy ma umożliwić grupie Niewiadów dostęp do znaczących zdolności produkcyjnych w zakresie odlewów, komponentów i podzespołów dla przemysłu obronnego, w tym produktów rozwijanych przez Andorię i Hutę Małapanew. Niewiadów liczy również, że współpraca przyczyni się do zwiększenia udziału krajowych podmiotów i komponentów w łańcuchu dostaw dla sektora obronnego.

Umowa przewiduje, że PGH będzie konsolidować aktywa hutnicze i odlewnicze, natomiast Niewiadów zaangażuje się kapitałowo w PGH i będzie pełnić rolę strategicznego odbiorcy.

Z kolei grupa Virtus ma zaangażować się kapitałowo w PGH oraz wspierać przedsięwzięcie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych, klientów, zamówień i finansowania.

Planowana współpraca obejmuje produkcję korpusów bomb, rakiet i komponentów odlewniczych.

Jakie są szczegóły umowy

Pierwszym krokiem będzie objęcie przez Niewiadów akcji PGH. Na podstawie uchwały NWZ z 10 sierpnia 2026 r. prowadzona jest emisja 7 mln akcji, oferowanych w drodze subskrypcji prywatnej po cenie wynoszącej 2,5 zł. Łączna wartość to 17,5 mln zł. Zgodnie z umową Niewiadów obejmie 2,8 mln walorów za 7 mln zł. Pozostała część emisji ma zostać objęta przez Virtus (800 tys. akcji za 2 mln zł) oraz inwestorów kwalifikowanych (3,4 mln sztuk za 8,5 mln zł).

Umowa przewiduje konsolidację Andorii i Huty Małapanew w ramach PGH. Spółka ta zobowiązała się do przeprowadzenia emisji ponad 33 mln akcji, obejmowanych po 3 zł, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów Andorii i Huty Małapanew. W wyniku realizacji tej części transakcji PGH ma przejąć 100 proc. udziałów Andorii oraz 100 proc. udziałów Huty Małapanew. Zostaną wniesione do PGH odpowiednio przez Supra Investments oraz Jana Szlązaka.

PGH zobowiązała się do wykorzystania środków pozyskanych w wyniku emisji akcji na finansowanie i rozwój produkcji w Andorii i Hucie Małapanew, w tym w szczególności korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO (odpowiednik bomb odłamkowo-burzących MK-82), korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kalibru 155 mm.

Przy założeniu objęcia wszystkich wskazanych w umowie akcji, Niewiadów będzie posiadać 2,8 mln walorów PGH, reprezentujących około 5,8 proc. kapitału i głosów.

Z komunikatów wynika, że w planach jest przeprowadzka PGH z NewConnect na rynek główny GPW.

„Strony dopuściły również możliwość przeprowadzenia przy okazji przeniesienia notowań kolejnej emisji akcji PGH, z której środki miałyby zostać przeznaczone na rozwój działalności Andorii i Huty Małapanew” – czytamy w raporcie.

PGH to dawny Hemp&Health. W II kwartale 2026 r. zarząd zakończył przegląd opcji strategicznych i zdecydował o zmianie nazwy i przedmiotu działalności spółki. Od 27 lipca 2026 r. jej akcje są notowane jako PGH.