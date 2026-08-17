O tym, że niemiecka grupa Deutsche Telekom, właściciel operatora T-Mobile Polska, wraca do gry na rynku przejęć w Polsce i może przejąć Fiberhost, światłowodową grupę zbudowaną wokół poznańskiej telewizji kablowej Inea napisaliśmy jako pierwsi w maju tego roku. Dziś DT i T-Mobile Polska poinformowały oficjalnie, że Fiberhost i Inea trafią do tej grupy.

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Grupa Deutsche Telekom kupuje światłowody w Polsce

Formalnie umowę o przejęciu 100 proc. udziałów w Fiberhost zawiera jedna ze spółek z grupy Deutsche Telekom, właściciela T-Mobile Polska. Nie podano na razie która. Sprzedający: fundusz Macquarie European Infrastructure Fund 5 zarządzany przez australijską grupę Macquarie Asset Management oraz mniejszościowi akcjonariusze – uzyskali wycenę przedsiębiorstwa na około 1 mld euro (4,3 mld zł).

Dla porównania, Grupa Fiberhost (Grupa Odin) obejmująca Fiberhost, Ineę, a także Wielkopolską Sieć Szerokopasmową w 2025 r. uzyskała 674 mln zł przychodu, miała 86 mln zł zysku operacyjnego i 246 mln zł straty netto. Strata netto wynikała z kosztów finansowych.

"To przejęcie pozwoli dodatkowo przyspieszyć rozwój T-Mobile Polska, dzięki powiększeniu bazy o ponad 300 tys. klientów Inea oraz sieci światłowodowej Fiberhost obejmującej zasięgiem ponad 1,4 mln gospodarstw domowych" – podaje T-Mobile Polska w informacji prasowej.

T-Mobile Polska: kolejny etap ewolucji w stronę dostawcy konwergentnego

Działający w naszym kraju telekom sporo sobie po tym przejęciu obiecuje. Według informacji prasowej dostawcy, który należy w Polsce do czterech największych graczy na rynku usług komórkowych, "transakcja stanowi kolejny etap ewolucji T-Mobile Polska z operatora mobilnego w pełni konwergentnego dostawcę usług telekomunikacyjnych".

Czytaj więcej Technologie Światłowody w Polsce zmienią właściciela Jeszcze w tym roku nowego inwestora będzie miała Nexera. Już w przyszłym Fiberhost – wynika z naszych nieoficjalnych informacji.

Telekom przypomina, że pierwszą umowę na dostęp hurtowy do sieci światłowodowej podpisał w 2018 r., a potem rozszerzał zasięg usług stacjonarnych dzięki współpracy z kolejnymi partnerami hurtowymi i rozwijał ogólnopolską ofertę konwergentną.

"Po połączeniu działalności obie firmy będą jeszcze lepiej przygotowane do oferowania wysokiej jakości usług konwergentnych oraz skuteczniejszego konkurowania z operatorami posiadającymi już rozbudowaną infrastrukturę stacjonarną. Ostatecznymi beneficjentami tej transakcji będą polscy klienci. Przejęcie wzmacnia również rolę T-Mobile jako inwestora w infrastrukturę krytyczną wspierającą cyfryzację Polski" – obiecuje T-Mobile Polska.

– To ważny kamień milowy w historii ciągłego rozwoju T-Mobile Polska. Łącząc silne kompetencje w obszarze sieci mobilnych i światłowodowych, tworzymy jeszcze lepsze podstawy do dostarczania klientom prostych i niezawodnych usług. Pozwoli to T-Mobile Polska zwiększyć wkład w cyfryzację Polski i rozwój jej gospodarki – komentuje Dominique Leroy, szefowa Deutsche Telekom na Europę w komunikacie.

– Inwestycje tego typu mają znaczenie wykraczające daleko poza pojedynczy rynek. Silna infrastruktura cyfrowa jest niezbędna dla konkurencyjności, odporności i przyszłego wzrostu Europy. Jestem dumna, że T-Mobile Polska niezmiennie przyczynia się do realizacji tego – dodaje.

– Otwieramy nowy rozdział w historii T-Mobile Polska. Nasza wielokrotnie nagradzana sieć mobilna, ogólnopolska sieć szkieletowa, centra danych oraz dostępowa infrastruktura światłowodowa zostaną teraz uzupełnione o własną sieć FTTH, obejmującą zasięgiem 1,4 mln gospodarstw domowych. Własna infrastruktura umożliwi nam dalszy rozwój już rozbudowanego portfolio usług konwergentnych – zapowiada Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Teraz potrzebna jest zgoda UOKiK

Przywołany w komunikacie Cord von Lewinski, dyrektor zarządzający w Macquarie Asset Management zapewnia, że Polska od ponad 20 lat jest ważnym rynkiem dla Macquarie. Wymienia on poza Fiberhost inwestycje grupy w terminal kontenerowy w Gdańsku.

Czytaj więcej Technologie Brytyjczycy sprzedają światłowody w Polsce. Orange i APG przejmą Nexerę Na tę transakcję na polskim rynku telekomunikacyjnym czekano od ponad roku. Jak ujawniono rozmowy zmierzające do jej zamknięcia zaczęły się na dobr...

– Przez ostatnie osiem lat współpracowaliśmy z zespołami zarządzającymi Fiberhost i Inea, wspierając rozwój obu spółek i pomagając stworzyć jedną z wiodących platform infrastruktury światłowodowej w Polsce. Wspólnie rozszerzyliśmy zasięg sieci, zwiększyliśmy dostęp hurtowy oraz poprawiliśmy jakość łączności dla lokalnych społeczności i przedsiębiorstw w całym kraju – mówi Cord von Lewinski.

Finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania standardowych zgód organów ochrony konkurencji w Polsce – poinformowano.