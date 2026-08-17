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Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 17.08.2026 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

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W ostatnich tygodniach dystrybutor części samochodowych otrzymał dwie rekomendacje od różnych brokerów. Jedna zalecała „kupuj”, druga „akumuluj”, w jednej cena docelowa akcji wyniosła 34 zł, w drugiej 34,9 zł. Widać więc jednomoślność analityczną, co sprzyjało w ostatnim czasie kursowi akcji. W minionym tygodniu cena kontynuowała trend wzrostowy, sięgając w szczytowym momencie 32 zł. Strefę 34-35 zł można traktować jako najbliższy potencjalny opór. Zwłaszcza, że oscylatory MACD i RSI wchodzą do stref krótkoterminowego wykupienia. Z kolei średnia 50-sesyjna stanowi potencjalne wsparcie (obecnie 27 zł).

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