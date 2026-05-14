KGHM zwiększa zyski i obniża koszty. Mocny początek 2026 roku
W I kwartale grupa kapitałowa KGHM wypracowała 11,87 mld zł przychodów, co w ujęciu rok do roku oznaczało wzrost o 32,8 proc. Rekordowy wynik ze sprzedaży to przede wszystkim zasługa wyjątkowo wysokich notowań miedzi i srebra. Spółka przekonuje, że istotny i pozytywny wpływ na przychody miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym, dzięki czemu ograniczono negatywny wpływ spadku średniego kursu dolara amerykańskiego.
Jeszcze mocniej niż przychody, bo o 119,5 proc. zwyżkował zysk EBITDA. Tym samym przekroczył 5,46 mld zł i był lepszy od oczekiwań ogółu analityków giełdowych. Do poprawy zysku EBITDA przyczyniła się działalność prowadzona w Polsce i Chile, w tym zwłaszcza wzrost wyników kopalń i hut oraz wyceny zapasów z tytułu istotnie wyższych notowań srebra i miedzi. W efekcie zysk netto grupy sięgnął 3,53 mld zł i był prawie jedenastokrotnie wyższy niż wypracowany w I kwartale 2025 r.
„Wynik minionego kwartału to potwierdzenie bardzo dobrej kondycji Polskiej Miedzi i jej zdolności do aktywnego zarządzania procesami biznesowymi w warunkach niepewności rynkowej. Dzięki skutecznej dywersyfikacji sprzedaży, zabezpieczeniu cen znacznej części dostaw energii oraz rosnącej efektywności operacyjnej jesteśmy w stanie wykorzystać nadarzające się szanse i budować wartość dla naszych akcjonariuszy” – przekonuje w komunikacie prasowym Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM-u. Jego zdaniem to szczególnie ważne w kontekście ambitnych planów rozwojowych koncernu. „Wypracowane zyski pozwolą nam na strategiczne inwestycje, które wzmocnią pozycję KGHM-u w nadchodzących dekadach” – twierdzi Paszkiewicz.
Koncern przypomina, że jego priorytetem jest budowa silnego zaplecza operacyjnego, które gwarantuje ciągłość produkcji oraz stabilność dostaw. W I kwartale tego roku grupa przeznaczyła na inwestycje 657 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosły o 9 proc. Podobnie jak dotychczas, priorytet stanowiły inwestycje w obrębie tzw. głównego ciągu technologicznego w Polsce. Kluczowe wydatki objęły działalność górniczą (602 mln zł) i hutniczą (49 mln zł). W całym 2026 r. KGHM planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 4,1 mld zł.
Analizując dotychczasową działalność grupy, należy zwrócić uwagę na spadający koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej). W całej grupie wyniósł on w I kwartale tego roku 1,69 USD/funt. Tym samym rok do roku spadł o 35 proc. Co równie ważne, spadł on zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Było to możliwe dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych, którymi w KGHM-ie są srebro i metale szlachetne. Spółka zauważa, że koszt C1 bez podatku od wydobycia osiągnąłby wartość ujemną.
Początek roku charakteryzował się w grupie zgodną z założeniami budżetowymi produkcją miedzi płatnej. W pierwszych trzech miesiącach wyniosła ona 176 tys. ton. W efekcie rok do roku wzrosła o 4 proc. Koncern wyprodukował też 329 ton srebra metalicznego, 37 tys. troz (uncja trojańska) metali szlachetnych oraz 0,9 mln funtów molibdenu.
Działalność polskich kopalń i hut pozwoliła KGHM-owi osiągnąć produkcję miedzi na poziomie 102,6 tys. ton. To rezultat m.in. wzrostu wydajności oddziałów górniczych. Z kolei produkcja miedzi elektrolitycznej osiągnęła 145,3 tys. ton. Na rynkach zagranicznych koncern wytworzył 20,6 tys. ton miedzi płatnej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz 10 tys. ton w Ameryce Północnej dzięki działalności KGHM International.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas