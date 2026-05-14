W I kwartale grupa kapitałowa KGHM wypracowała 11,87 mld zł przychodów, co w ujęciu rok do roku oznaczało wzrost o 32,8 proc. Rekordowy wynik ze sprzedaży to przede wszystkim zasługa wyjątkowo wysokich notowań miedzi i srebra. Spółka przekonuje, że istotny i pozytywny wpływ na przychody miała również polityka kontraktowania oraz proces zarządzania ryzykiem kursowym, dzięki czemu ograniczono negatywny wpływ spadku średniego kursu dolara amerykańskiego.

Jeszcze mocniej niż przychody, bo o 119,5 proc. zwyżkował zysk EBITDA. Tym samym przekroczył 5,46 mld zł i był lepszy od oczekiwań ogółu analityków giełdowych. Do poprawy zysku EBITDA przyczyniła się działalność prowadzona w Polsce i Chile, w tym zwłaszcza wzrost wyników kopalń i hut oraz wyceny zapasów z tytułu istotnie wyższych notowań srebra i miedzi. W efekcie zysk netto grupy sięgnął 3,53 mld zł i był prawie jedenastokrotnie wyższy niż wypracowany w I kwartale 2025 r.

Wypracowane przez KGHM zyski pozwolą realizować strategiczne inwestycje

„Wynik minionego kwartału to potwierdzenie bardzo dobrej kondycji Polskiej Miedzi i jej zdolności do aktywnego zarządzania procesami biznesowymi w warunkach niepewności rynkowej. Dzięki skutecznej dywersyfikacji sprzedaży, zabezpieczeniu cen znacznej części dostaw energii oraz rosnącej efektywności operacyjnej jesteśmy w stanie wykorzystać nadarzające się szanse i budować wartość dla naszych akcjonariuszy” – przekonuje w komunikacie prasowym Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM-u. Jego zdaniem to szczególnie ważne w kontekście ambitnych planów rozwojowych koncernu. „Wypracowane zyski pozwolą nam na strategiczne inwestycje, które wzmocnią pozycję KGHM-u w nadchodzących dekadach” – twierdzi Paszkiewicz.

Koncern przypomina, że jego priorytetem jest budowa silnego zaplecza operacyjnego, które gwarantuje ciągłość produkcji oraz stabilność dostaw. W I kwartale tego roku grupa przeznaczyła na inwestycje 657 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosły o 9 proc. Podobnie jak dotychczas, priorytet stanowiły inwestycje w obrębie tzw. głównego ciągu technologicznego w Polsce. Kluczowe wydatki objęły działalność górniczą (602 mln zł) i hutniczą (49 mln zł). W całym 2026 r. KGHM planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 4,1 mld zł.

KGHM zanotował duży spadek kosztu produkcji miedzi płatnej

Analizując dotychczasową działalność grupy, należy zwrócić uwagę na spadający koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej). W całej grupie wyniósł on w I kwartale tego roku 1,69 USD/funt. Tym samym rok do roku spadł o 35 proc. Co równie ważne, spadł on zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Było to możliwe dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych, którymi w KGHM-ie są srebro i metale szlachetne. Spółka zauważa, że koszt C1 bez podatku od wydobycia osiągnąłby wartość ujemną.

Początek roku charakteryzował się w grupie zgodną z założeniami budżetowymi produkcją miedzi płatnej. W pierwszych trzech miesiącach wyniosła ona 176 tys. ton. W efekcie rok do roku wzrosła o 4 proc. Koncern wyprodukował też 329 ton srebra metalicznego, 37 tys. troz (uncja trojańska) metali szlachetnych oraz 0,9 mln funtów molibdenu.

Działalność polskich kopalń i hut pozwoliła KGHM-owi osiągnąć produkcję miedzi na poziomie 102,6 tys. ton. To rezultat m.in. wzrostu wydajności oddziałów górniczych. Z kolei produkcja miedzi elektrolitycznej osiągnęła 145,3 tys. ton. Na rynkach zagranicznych koncern wytworzył 20,6 tys. ton miedzi płatnej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz 10 tys. ton w Ameryce Północnej dzięki działalności KGHM International.