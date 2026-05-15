Początek tego roku był dla grupy kapitałowej KGHM wyjątkowo udany. W I kwartale koncern wypracował 11,87 mld zł przychodów, co w ujęciu rok do roku oznaczało wzrost o 32,8 proc. Rekordowy wynik ze sprzedaży to przede wszystkim zasługa bardzo wysokich notowań miedzi i srebra. Średni kurs pierwszego z tych metali wzrósł w I kw. o 38 proc., a drugiego o 164,5 proc. W tej sytuacji nawet 9-proc. spadek kursu dolara., w którym są rozliczane transakcje oboma metalami, miał niewielki ujemny wpływ na przychody grupy, zwłaszcza w obliczu skutecznie prowadzonej polityki kontraktowej oraz zarządzania ryzykiem kursowym.

Reklama Reklama

Jeszcze mocniej niż przychody, bo o 119,5 proc. zwyżkował zysk EBITDA. Tym samym przekroczył 5,46 mld zł i był lepszy od oczekiwań analityków giełdowych. Do jego poprawy przyczyniła się działalność prowadzona w Polsce i Chile, w tym zwłaszcza wzrost wyników kopalń i hut oraz wyceny zapasów z tytułu istotnie wyższych notowań srebra i miedzi. W efekcie zysk netto grupy sięgnął 3,53 mld zł i był prawie jedenastokrotnie wyższy niż wypracowany w I kwartale 2025 r.

Foto: Parkiet

KGHM skokowo obniżył jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi

Analizując dotychczasową działalność grupy KGHM, należy zwrócić uwagę na spadający koszt C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej). W całej grupie wyniósł w I kwartale tego roku 1,69 USD/funt. Tym samym rok do roku spadł o 35 proc. Co równie ważne, zniżki miały miejsce zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Było to możliwe dzięki wysokiej wycenie produktów ubocznych, którymi w KGHM-ie są srebro i metale szlachetne.

W Polsce koszt C1 bez podatku od wydobycia osiągnąłby nawet wartość ujemną. Z podatkiem sięga jednak 1,91 USD. Cały czas dużo mniejszy jest w KGHM International i Sierra Gorda, gdzie wynosił odpowiednio 0,7 USD i 1,02 USD.

KGHM informuje, że produkcja miedzi płatnej w grupie była zgodna z założeniami budżetowymi. W pierwszych trzech miesiącach wyniosła ona 176 tys. ton. W efekcie rok do roku wzrosła o 4 proc. Koncern wyprodukował też 329 ton srebra metalicznego (wzrost o 2 proc.), 37 tys. uncji trojańskich metali szlachetnych (spadek o 12 proc.) oraz 0,9 mln funtów molibdenu (+80 proc.).

Działalność polskich kopalń i hut pozwoliła grupie KGHM osiągnąć produkcję miedzi w koncentracie na poziomie 102,6 tys. ton (+3,2 proc.). To rezultat m.in. wzrostu wydajności oddziałów górniczych. Z kolei produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 145,3 tys. ton (+8 proc.). Na rynkach zagranicznych koncern wytworzył 20,6 tys. ton (–1 proc.) miedzi płatnej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz 10 tys. ton (–31 proc.) w Ameryce Północnej dzięki działalności KGHM International. Duży spadek zanotowany w przypadku ostatniej z tych firm to konsekwencja spadku wydobycia w kopalni Robinson w Stanach Zjednoczonych oraz zbycia aktywów produkcyjnych Zagłębia Sudbury w Kanadzie w lutym ubiegłego roku.

KGHM najwięcej inwestuje w projekty górnicze i hutnicze

Lubińska spółka przypomina, że jej priorytetem jest budowa silnego zaplecza operacyjnego, które gwarantuje ciągłość produkcji oraz stabilność dostaw. W I kwartale tego roku grupa przeznaczyła na inwestycje 657 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku nakłady wzrosły o 9 proc. Podobnie jak dotychczas, priorytet stanowiły inwestycje w obrębie tzw. głównego ciągu technologicznego w Polsce. Kluczowe wydatki objęły działalność górniczą (602 mln zł) i hutniczą (49 mln zł).

W całym 2026 r. KGHM planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 4,1 mld zł. Na podobnym poziomie mają kształtować się tego typu wydatki również w najbliższych latach.

Czytaj więcej Surowce i paliwa KGHM nadal odgrywa kluczową rolę na globalnym rynku srebra W ubiegłym roku lubiński koncern był drugim co do wielkości producentem srebra na świecie. Na jego sprzedaży zarobi w tym roku krocie, mimo odnotow...

Kluczowym przedsięwzięciem grupy jest realizacja krajowego programu udostępniania złoża. W tym roku w jego ramach wykonano 10,5 km wyrobisk górniczych. Ponadto trwają prace przy czterech szybach górniczych. Najbardziej zaawansowany jest projekt dotyczący szybu górniczego GG-1, w ramach którego trwa obecnie budowa obiektów docelowych. Chodzi zwłaszcza o rozbudowę stacji klimatyzacji centralnej do mocy 40 MW. W rejonie szybu GG-2 trwa budowa głównej stacji transformatorowej, a przy szybach Retków i Gaworzyce kontynuowane są prace geologiczne.

W najbliższych kwartałach duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania grupy KGHM będą miały inwestycje dotyczące modernizacji i rozwoju hutnictwa. Obecnie trwają przygotowania do postoju Huty Miedzi Głogów II w związku z planowanym w II półroczu remontem głównych agregatów hutniczych oraz urządzeń i instalacji towarzyszących. Ponadto kontynuowane są prace związane z wdrożeniem nowoczesnej technologii produkcji katod tzw. metodą podkładki stałej w Hucie Miedzi Legnica. Spółka stawia również na dalszy rozwój recyklingu i przetwórstwa miedzi.

W tym roku KGHM otrzymał kolejne płatności od swoich zagranicznych firm z tytułu udzielonych im we wcześniejszych latach pożyczek i gwarancji oraz z tytułu świadczenia pozostałych usług. Z Sierra Gorda wpłynęło do spółki matki 165 mln USD, a z KGHM International 10 mln USD.