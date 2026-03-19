Jak powiedział szef MAP, prowadzone są jednocześnie działania równoległe. – Działania doraźne mają pozwolić na to, żeby chociażby – tak jak to miało miejsce dosłownie przed tygodniem – były pieniądze na wynagrodzenia. Poświęciliśmy kilka tygodni pracy z ARP po to, żeby można było dokonać transakcji na komercyjnych zasadach, która przejdzie przez test prywatnego inwestora i ARP nabyło dwie spółki od JSW, zasilając JSW w niezbędne środki finansowe – powiedział minister Balczun w RMF FM. Dzięki zaangażowaniu ARP, JSW ma otrzymać ok. 1 mld zł.

Nowa pomoc dla JSW

Minister powiedział także, że prowadzone są także prace nad rozwiązaniami systemowymi. Jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania rozwiązań legislacyjnych. – Będziemy najprawdopodobniej za dwa tygodnie wnosili wspólnie z ministrem energii wniosek dotyczący nowelizacji ustawy o instytucjach rozwoju w taki sposób, żeby stworzyć możliwość finansowania bardziej systemowego dla JSW – dodał minister. Po tej informacji kurs spółki rósł o blisko 7 proc.

Zaznaczył jednocześnie, że nie może być tak, że państwo ma cały czas dosypywać środków do spółki. – JSW musi przejść głęboką restrukturyzację – powiedział. Minister poinformował, że równolegle trwają prace nad rozwiązaniami systemowymi dla całego górnictwa we współpracy z ministerstwem energii.