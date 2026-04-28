Program to uzupełnienie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która została przyjęta pod koniec ub. roku. „Przyjęty program ma zapewnić stabilność i przewidywalność w trakcie zmian organizacyjnych oraz procesu dostosowania zatrudnienia do uwarunkowań rynkowych”– informuje resort energii. Jego realizacja została zaplanowana na lata 2026–2031 r. Jednak wsparcie dla JSW w postaci redukcji zatrudnienia i w ten sposób zmniejszenia kosztów działalności spółki zostać ma dokonane jednorazowo w tym roku.

Dzięki wspominanej ustawie ze spółki JSW S.A. powinno odejść 4 tys. osób, w tym 3 tys. na urlopy górnicze (wcześniejsze emerytury wynikające z ustawy osłonowej), a 1 tys. ma skorzystać z Jednorazowych Odpraw Pieniężnych (JOP). W samej JSW S.A. zatrudnionych jest 21 tys. osób, a w całej Grupie JSW ok. 30 tys. Te piątkowe (24 kwietnia) informacje „Parkietu” potwierdziły się w przyjętym programie. „Wsparcie może objąć 4270 pracowników JSW S.A., w tym 3011 osób korzystających z urlopów górniczych, 103 osoby z urlopów w zakładach przeróbki oraz 1156 osób objętych jednorazowymi odprawami” – czytamy w komunikacie resortu. W ramach programu wykorzystane zostaną ustawowe instrumenty osłonowe, urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne.

„Transformacja sektora górniczego musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny i przewidywalny. Kluczowe jest, aby w okresie zmian pracownicy mieli zapewnione wsparcie i bezpieczeństwo ze strony państwa. Program, przyjęty przez Radę Ministrów, porządkuje proces transformacji i umożliwia korzystanie z konkretnych narzędzi ochronnych, przygotowanych przez resort energii” – podkreślił Minister Energii Miłosz Motyka.

Delikatny optymizm

Jak mówił w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wiceminister energii Marian Zmarzły, szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie dla budżetu to ok. 2 mld zł w tym roku, w tym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ok. 560 mln zł, ale ostatecznie zależy od tego, ilu pracowników odejdzie.

Po informacji o przyjęciu programu, który może obniżyć koszty w spółce, kurs spółki wzrósł do ponad 8 proc. JSW zamknęła wtorkową sesję 28 kwietnia z takim wzrostem. Kurs spółki rósł zresztą przez cały dzień po tym, jak JSW pokazała wstępne wyniki za 2025 r. Firma znów zanotowała stratę, ale mniejszą niż w 2024 r. Nadal jednak firma potrzebuje szybkiej pomocy finansowej (prawdopodobnie od ARP), aby utrzymać płynność.