Z tego artykułu dowiesz się: Jaka była skala strat Jastrzębskiej Spółki Węglowej w minionym roku finansowym?

Jak te wyniki kształtowały się w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego?

Jakie działania i czynniki wpłynęły na zaobserwowane zmiany w wynikach spółki?

Na czym polega główne wyzwanie, z którym JSW mierzy się w obecnej sytuacji?

Jakie mechanizmy wsparcia są wdrażane lub planowane w celu ratowania spółki?

Od jakich uwarunkowań zależy dalsza poprawa kondycji finansowej JSW?

Plan naprawczy w JSW zaczyna powoli przynosić efekty. Wdrożony jeszcze pod koniec 2024 r. zespół działań optymalizujący działalność w spółce przyniósł rok do roku mniejszą stratę o miliard złotych. Spółce udało się zmniejszyć zadłużenie mimo że, w 2025 r. ceny węgla koksującego spadały względem poprzedniego roku.

Strata JSW ponownie potężna

JSW przekazała wstępne dane finansowe za 2025 r. Spółka odnotowała 6,255 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Szacunki wskazują, że spółka w 2025 roku miała 9,4 mld zł przychodów oraz 2,2 mld zł straty brutto ze sprzedaży.

Ponadto podano, że w 2025 r. wydobycie węgla ogółem wyniosło 13 mln ton, wydobycie węgla koksowego sięgnęło 11 mln ton, a wydobycie węgla do celów energetycznych wyniosło 2 mln ton, a z kolei produkcja koksu ogółem – 3,15 mln ton.

Ostateczne wyniki finansowe roku 2025 zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy JSW za 2025 r., którego publikację zaplanowano na 30 kwietnia.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Rząd zapowiada kolejne wsparcie dla JSW Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które stworzą możliwość bardziej systemowego finansowania dla JSW - poinformował Wojciech Balczun, m...

Pożyczka z ARP i proces restrukturyzacji

Niezależnie jednak od tego, że spółka zmniejszyła stratę, ta jest nadal wysoka, a spółka balansuje nad utratą płynności. – Jesteśmy cały czas w procesie ratowania spółki. Pierwsze elementy planu są za nami. Agencja Rozwoju Przemysłu otrzymała 1 mld zł w obligacjach, z których finansuje transakcje zakupu (spółek córek JSW – red.). To są transakcje komercyjne, które przychodzą przez test prywatnego inwestora. Poszły zaliczki i dzięki temu pojawiła się możliwość uregulowania opłat i wypłacenia wynagrodzeń w JSW. Z drugiej strony jesteśmy w trakcie procesu legislacyjnego (ustawa pozwalająca na udzielenie pożyczek spółkom Skarbu Państwa – red.). Czekamy na podpis prezydenta dotyczący nowelizacji ustawy o instytucjach rozwoju – powiedział Wojciech Balczun minister aktywów państwowych w piątek 24 kwietnia.

Ustawa daje możliwość Agencji Rozwoju Przemysłu udzielania pożyczek na warunkach nierynkowych dla tego typu podmiotów jak JSW. – Rozmawiałem także wczoraj (23 kwietnia br. – red.) z prezesem JSW o planach restrukturyzacji. Nie chodzi bowiem o to, aby dawać po prostu pieniądze i nie poprawiać sytuacji trwale, jeśli chodzi o funkcjonowanie firmy. Mówimy więc o konieczności gruntownej restrukturyzacji. Toczą się też rozmowy w zakresie pozyskania finansowania komercyjnego i spółka (JSW – red.) takie rozmowy prowadzi z instytucjami międzynarodowymi – powiedział minister. Spółka potrzebuje dodatkowego wsparcia rzędu ok. 2,9 mld zł.

Przyznał, że na ten moment JSW jest cały czas w ekstremalnie trudnej sytuacji. – Tak jak powiedziałem w ubiegłym roku – ten rok to nie będzie rok walki o wynik finansowy, tylko walki o płynność – powiedział dodając, że jeśli nie byłoby podjętych już teraz działań JSW mogłaby stracić płynność już w maju. – Oczywiście w ślad za tą ustawą, o której wspominałem, musi dojść jeszcze do porozumienia z ministrem finansów i gospodarki, żeby zostały przekazane środki do ARP-u w postaci obligacji, dzięki którym ARP powinna pozyskać gotówkę dla spółki. To powinno zadziać się w ciągu najbliższych kilku tygodni – wskazał minister dodając, że JSW potrzebuje tego wsparcia – w zależności od kursu dolara i ceny węgla – kilka mld zł.