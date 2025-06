Ropa ostro w górę po izraelskim ataku. Jaka będzie odpowiedź Iranu?

„Za wcześnie, żeby to stwierdzić, ale myślę, że rynek obawia się zamknięcia Cieśniny Ormuz” — mówił Saul Kavonic, analityk ds. energii MST Marquee. Jak dodał, konflikt musiałby eskalować do odwetu Iranu na infrastrukturę naftową w regionie. Kavonic szacuje, że Iran mógłby utrudnić dostawy do 20 mln baryłek ropy dziennie poprzez ataki na infrastrukturę lub ograniczenie przepływu przez Cieśninę Ormuz.

Cytowany przez Routers najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, powiedział, że Izrael zostanie „surowo ukarany” po piątkowym ataku, w którym, jak powiedział, zginęło kilku dowódców wojskowych.

„Iran ogłosił stan wyjątkowy i przygotowuje się do odwetu, co zwiększa ryzyko nie tylko zakłóceń, ale także zarażenia innych sąsiednich krajów produkujących ropę naftową” — powiedziała Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynkowa w Phillip Nova.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio nazwał w czwartek ataki Izraela na Iran „jednostronną akcją” i powiedział, że Waszyngton nie był w to zaangażowany, jednocześnie wzywając Teheran, aby nie atakował interesów ani personelu USA w regionie.