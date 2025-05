Orlen obniża ceny gazu. URE zatwierdził taryfy

PGNiG obniża ceny gazu. Do kiedy nowa taryfa?

Zgodnie z przepisami, do korzystania z ceny taryfowanej uprawnione są gospodarstwa domowe oraz wskazane w ustawie podmioty użyteczności publicznej, jak np. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie.

Jak poinformował Urząd Regulacji energetyki, nowa taryfa PGNiG OD będzie obowiązywać przez rok, do 30 czerwca 2026 r. Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie.

Orlen zapowiada dalsze zmiany

– Tak znacząca obniżka cen gazu to kolejna dobra wiadomość z Orlenu w tym roku. Zwiększyliśmy zyski, wartość Orlenu wzrosła, a przed nami najbardziej ambitny program inwestycji w historii polskiej energetyki. Budujemy bezpieczeństwo energetyczne, a to oznacza zapewnienie stabilnych dostaw i możliwie taniej energii Polakom. Energia jutra zaczyna się dziś – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

– Skutecznie optymalizujemy działalność spółki, co w połączeniu ze stabilizującą się sytuacją na europejskim rynku gazu, otwiera przed nami kolejne możliwości. Od 1 lipca br. zaoferujemy milionom naszych klientów cenę paliwa gazowego niższą o ok. 14,8 procent. Pozwoli to gospodarstwom domowym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym podmiotom objętym ochroną taryfową na realne oszczędności. Nowa oferta cenowa to początek korzystnych zmian. Zgodnie ze strategią, już niebawem jeszcze pełniej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby naszych klientów, integrując w ramach nowego modelu biznesowego szeroki zakres produktów i usług – powiedziała Beata Kurdelska, prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Grupa Orlen.

Ponieważ odbiorcy PGNiG OD, oprócz cen gazu i opłat abonamentowych związanych z obrotem, ponoszą również opłaty za dystrybucję paliwa gazowego, oznacza to, że zmiany w dół na ich rachunkach będą mniejsze niż skala obniżki ceny gazu. Według szacunków URE rachunki w zależności od zużycia gazu spadną o 8-11 proc.