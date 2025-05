Orlen zwiększył zyski

Przychody grupy Orlen w pierwszym kwartale wyniosły ponad 73 mld zł, co stanowi 9 mld zł mniej niż w I kw. 2024 r.

– Co bardzo istotne, nie wpływa to na rentowność biznesu. Firma taka jak Orlen jest biorcą cen nośników energii, globalnych cen nośników energii i notowań naszych produktów. W ten sposób też kształtowane są ceny dla naszych klientów. To, co natomiast na rentowność biznesu wpływa, to wolumeny, efektywność operacyjna, rzeczywiste efekty pracy naszych pracowników – wyjaśniła na konferencji wiceprezes ds. finansowych Magdalena Bartoś.