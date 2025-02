Polskie górnictwo z miliardami strat. Rosną koszty i spada wydajność

Spada wydobycie, rosną zapasy

Wydobycie węgla kamiennego ponownie rok do roku spadło do blisko 44 mln ton. W 2023 r. było to 48,3 mln ton, z czego 32,6 mln ton to węgiel energetyczny, a pozostałe wartości to węgiel koksujący. Na koniec zeszłego roku zapasy wynosiły 5,36 mln ton wobec 4,16 mln ton rok wcześniej. Spadł zaś import węgla kamiennego z ponad 10,1 mln ton w 2023 r. do 4,9 w 2024 r. Sprzedaż węgla zaś wyniosła 42,5 mln ton, zaś rok wcześniej wyniosła ona 46 mln ton. Największy klient polskiego górnictwa, a więc energetyka zawodowa, zakupił z polskich kopalń w ubiegłym roku tylko 22 mln ton, zaś w 2023 r. było to 24,1 mln ton.

Opracowanie ARP uwzględnia: Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, LW Bogdanka, Południowy Koncern Węglowy, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Węglokoks Kraj, PG Silesia oraz Eko-Plus.