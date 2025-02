Na światowych rynkach węgla spadki. Polska nie jest wyjątkiem

Czytaj więcej Surowce i paliwa Normy jakości węgla to nie koniec sprzedaży surowca w Polsce Nowe normy jakości węgla, które zaczynają obowiązywać, mogą pogrążyć i tak nierentowne już górnictwo. Przed nim widmo spadku popytu i konieczność nowych inwestycji. W latach 30. dla PGG i PKW oznaczać to może nawet koniec sprzedaży odbiorcom indywidualnym.

Chiny ograniczą import

Wciąż najważniejszym rynkiem dla cen tego surowca są Chiny. Produkcja węgla w tym kraju w okresie styczeń-grudzień 2024 wyniosła 4,76 mld t, co oznacza wzrost o 1,3 proc. rok do roku.

W grudniu 2024 r. w kraju tym wyprodukowano 438,85 mln t węgla, o 2,54 proc. więcej niż w listopadzie 2024 r. Zgodnie ze wstępną prognozą CCTDA, produkcja węgla w Chinach w 2025 r. wzrośnie do 4,82 mld t.

Jak wynika z danych GACC, w okresie styczeń-grudzień 2024 r, Państwo Środka zaimportowało 542,70 mln t węgla (w tym 420,53 mln t węgla energetycznego), tj. o 13,06 proc. więcej niż w okresie styczeń-grudzień 2023. Największy udział w chińskim imporcie węgla w 2024 r. miała Indonezja (44 proc.). W grudniu 2024 r. chiński import węgla energetycznego wyniósł 41,64 mln t, co stanowi wzrost o 16,2 proc. r/r. Jak szacuje wstępnie CCTDA, w 2025 r. chiński import węgla spadnie jednak do ok. 525 mln t.

Polska w światowym trendzie

Danych pokazujących rynkowe ceny węgla w Polsce w styczniu jeszcze nie ma. ARP podaje na razie tylko dane za grudzień. Wówczas za tonę węgla pozyskiwanego przez energetykę należało zapłacić 458 zł. To najniższa cena od lipca 2022 r., kiedy tona węgla kosztowała elektrownie ponad 344 zł.

W 2024 r. spadło także wydobycie węgla w Polsce. Co prawda, dysponujemy obecnie jedynie danymi za 11 miesięcy poprzedniego roku, ale już one pokazują, że polskie kopalnie wydobyły 40 mln ton węgla kamiennego. W całym poprzednim roku było to 48 mln ton. W grudniu, dla którego jeszcze oficjalnych statystyk brak, wydobycie mogło wynieść ok. 4 mln ton. Poprzedni rok będzie więcej kolejnym z rekordowo niskim wydobyciem węgla w Polsce.