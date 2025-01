Normy jakości węgla to nie koniec sprzedaży surowca w Polsce

Setki milionów złotych inwestycji

PGG i PKW zamierzają przygotować się do realizacji tego rozporządzenia. W pierwszej kolejności PGG podejmuje działania, które umożliwią dostosowanie się do wymogów takich jak zmiana opakowań oraz nazewnictwa. Dotychczasowe nazwy groszek plus, groszek premium są zastępowane wg wskazań rozporządzenia. Firmy zmieniają też oferty handlowe i dane na świadectwach jakości paliw stałych.

– Nowe opakowania, oferta i dane na świadectwach będą sukcesywnie zmieniane zgodnie z parametrami określonymi w kolejnych okresach przejściowych zawartych w rozporządzeniu. Ze względu na jakość aktualnie eksploatowanych pokładów oraz fakt, że spółka wykorzystuje już w tej chwili dostępne technologie wzbogacania węgla realizacja rozporządzenia nastąpi również poprzez wycofanie ze sprzedaży surowca niespełniającego wymagań – dodaje Mikołajczyk z PKW.

Dostosowanie do norm jakości paliw po 2031 r. będzie wymagało już kapitałochłonnej przebudowy infrastruktury technicznej zakładów w celu przygotowania ich do kruszenia sortymentów grubych i średnich do miałów energetycznych.

– Są to dodatkowe koszty dla spółki szacowane na kilkaset milionów złotych – podaje rzeczniczka prasowa PGG Ewa Grudniok.

Podobnego rzędu kwoty dotyczą PKW.

– Spółka wykorzystała już wszystkie dostępne technologie wzbogacania węgla i nie jest możliwe dalsze poprawienie jego parametrów jakościowych ze względu na charakterystykę eksploatowanych pokładów. W związku z tym produkowany, a niespełniający norm węgiel będzie musiał być wycofywany ze sprzedaży, co z jednej strony oznacza dla spółki znaczne straty finansowe, a z drugiej może przyczynić się do braków na rynku węgla opałowego – mówi Mikołajczyk. Koszt wycofania z rynku węgla niespełniającego wymagań w kolejnych latach będzie stopniowo wzrastał – wedle wyliczeń PKW – od ok. 270 mln zł w roku 2025 do ok. 500 mln zł od 2027 r.