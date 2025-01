Związki chcą odrzucenia wniosku o koncesję zagranicznej firmy i przyznania jej JSW

Jakie są fakty?

Sytuacja prawna i przebieg spraw jest jednak nieco inny. Ministerstwo Klimatu nie faworyzowało jednego podmiotu, kosztem drugiego. JSW wniosku nie złożyło a zrobiła to spółka SCIGC jeszcze w 2022 r.

Przypomnijmy, że na początku tego roku JSW poinformowała w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy o złoże węgla koksującego Dębieńsko 1, że obecnie toczy się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji badawczej dla powiązanej z spółki SCIGC co uniemożliwia złożenie wniosku przez JSW.

Jak informuje nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedzialne za wnioski koncesyjne, spółka Silesian Coal International Group of Companies SA jest jedynym podmiotem ubiegającym się o koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębieńsko 1, o udzielenie której zwróciła się do ministra klimatu i środowiska 14 grudnia 2022 r. – Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie jest na końcowym etapie proceduralnym – wyjaśnia MKiŚ. Resort ucina też plotki, że chodzi o koncesje na wydobycie. – Udzielenie koncesji na rozpoznawanie złoża kopaliny nie jest równoznaczne z nabyciem prawa do wykonywania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża. Taka działalność wymaga odrębnego pozwolenia organu koncesyjnego – wyjaśnia ministerstwo.

Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, że to JSW otrzymałaby koncesje, po uprzedniej ew. odmowie stronie niemieckiej, spółka sugeruje, że możliwe jest prowadzenie eksploatacji w złożu węgla kamiennego (koksowego) Dębieńsko 1 w oparciu o posiadaną infrastrukturę techniczną Ruchu Szczygłowice, uwzględniając, że dla złoża Szczygłowice posiada koncesję na wydobywanie węgla do 31 grudnia 2040 r. Do czasu zakończenia tego postępowania organ koncesyjny nie przyjmie i nie rozpatrzy wniosku o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego i metanu pokładów węgla Dębieńsko 1 w wydzielonym obszarze Dębieńsko. – W przypadku decyzji odmownej w przedmiocie udzielenia koncesji badawczej firmie SCIGC, JSW złoży wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego i metanu pokładów węgla Dębieńsko 1 w wydzielonym obszarze Dębieńsko – zapewnia JSW. Spółka nie odpowiedziała jednak na pytania, dlaczego nie złożyła tego wniosku wcześniej. Firma przypomina za to, że obecnie stara się o inną koncesję dotyczącą złoża Żory-Warszowice.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w tej sprawie jako organ koncesyjny musi działać z dużą ostrożnością. W ubiegłym roku międzynarodowy arbitraż w sporze z Polską o jedną z koncesji na Lubelszczyźnie przyznał racje australijskiej spółce GreenX Metals. Polska ma zapłacić 1,3 mld zł odszkodowania. Polski rząd odwołał się od tej decyzji.