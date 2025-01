Zmagania o koncesję Dębieńsko jeszcze potrwają. JSW czeka

Przypomnijmy, że na początku tego roku JSW poinformowała w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy o złoże węgla koksującego Dębieńsko 1, że obecnie toczy się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji badawczej dla powiązanej z niemieckim HMS Bergbau spółki SCIGC (Silesian Coal International Group of Companies), co uniemożliwia złożenie wniosku przez JSW.

Jak informuje nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedzialne za wnioski koncesyjne, spółka Silesian Coal International Group of Companies SA jest jedynym podmiotem ubiegającym się o koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębieńsko 1, o udzielenie której zwróciła się do ministra klimatu i środowiska 14 grudnia 2022 r. – Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie jest na końcowym etapie proceduralnym – wyjaśnia MKiŚ. Resort ucina też plotki, że chodzi o koncesje na wydobycie. – Udzielenie koncesji na rozpoznawanie złoża kopaliny nie jest równoznaczne z nabyciem prawa do wykonywania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża. Taka działalność wymaga odrębnego pozwolenia organu koncesyjnego – wyjaśnia ministerstwo.