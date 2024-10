Polska przegrała miliardowy spór o węgiel z australijską spółką

Sprawa dotyczyła niedoszłej kopalni węgla Jan Karski i projektu Dębieńsko w lubelskim zagłębiu węglowym. Firma podaje, że Trybunał jednogłośnie uznał, że Polska naruszyła zobowiązania wynikające z Traktatów w odniesieniu do projektu Jan Karski (projekt kopalni węgla na Lubelszczyźnie), co uprawnia GreenX (dawne Prairie Mining) do odszkodowania. W odniesieniu do projektu Dębieńsko Trybunał nie uwzględnił roszczenia spółki na podstawie Traktatów.

Ten łakomy kąsek w postaci złóż węgla koksującego ostatecznie przypadły w ręce państwowej, a obecnie znajdującej się pod kontrolą Enei, kopalni Bogdanka.

Wieloletni spór

Przypomnijmy, że GreenX Metals pozwała Polskę w dwóch arbitrażach, domagając się w sumie 4,2 mld zł odszkodowania. W listopadzie 2022 r. GreenX Metals przekazała informację o zakończeniu rozprawy w ramach międzynarodowego postępowania arbitrażowego prowadzonego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska. Po zakończeniu rozprawy Trybunał wydał wreszcie orzeczenie.

Roszczenie obejmowało wycenę utraconych korzyści i strat poniesionych przez spółkę GreenX związanych z kopalniami Jan Karski i Dębieńsko oraz odsetek od kwot odszkodowania. Australijczycy zarzucali polskiemu rządowi naruszenie umowy BIT (umowy o poparciu i wzajemnej ochronie inwestycji między członkami UE) oraz TKE (Traktatu Karty Energetycznej).

Kiedy trwał spór o polskie złoża, firma rozpoczęła czynności poszukiwawcze w Grenlandii w 2021 r. Projekt poszukiwawczy ARC (ARCTIC RIFT COPPER) dotyczy występowania na tym terenie rozległego systemu mineralnego, w którym mogą się znajdować światowej klasy złoża miedzi. Być może właśnie tam zostaną skierowane środki wygrane w sporze z Polską.