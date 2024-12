Dzięki temu zarząd Orlenu liczy, że po zakończeniu inwestycji, czyli po 2030 r., będzie możliwe wypracowywanie na tym przedsięwzięciu 550–800 mln zł zysku EBITDA rocznie. – Rynek może jednak z rezerwą traktować te szacunki. W ogóle zaufanie do spółki i zyskowności jej wszystkich inwestycji drastycznie spadło, w tym zwłaszcza w biznesie petrochemicznym – twierdzi Kozak. Trudno jednak o inne oceny, gdy Orlen już stracił na Olefinach III kilkanaście miliardów złotych i chce zainwestować co najmniej drugie tyle.

W efekcie w najbliższej przyszłości o ewentualny wzrost popytu na akcje spółki nie będzie łatwo. – Być może coś w tej materii zmieni nowa strategia, bo jak na razie nie wiadomo, w jaką stronę zmierza koncern i jaką wizję jego rozwoju ma obecny zarząd. Dotychczas w zasadzie mamy do czynienia tylko z analizą i rozliczaniem działań poprzedników – mówi Kozak. Jednocześnie zwraca uwagę na cykliczność biznesu Orlenu, wysoką stopę dywidendy i relatywnie niskie mnożniki.

Nowa strategia ma być opublikowana na początku stycznia

Orlen swoją nową strategię miał przedstawić 10 grudnia, ale przesunął jej publikację na początek stycznia. „Będzie ona uwzględniać wnioski z weryfikacji założeń i wskazanych w niej celów operacyjnych oraz inwestycyjnych versus perspektywy rynkowe. Są one przedmiotem analiz, sprawdzających ich racjonalność, zgodność z obecnym i przyszłym otoczeniem regulacyjnym oraz oczekiwanym otoczeniem makroekonomicznym” – informował jeszcze niedawno zespół prasowy Orlenu. Dodał, że dokument ma zagwarantować dynamiczny rozwój koncernu oraz przyczynić się do skutecznej transformacji energetycznej i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Mniej gazu po fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG Płocki koncern zapowiada wzrost krajowej produkcji błękitnego paliwa. Ta od wielu lat jednak spada i dziś niewiele wskazuje, aby miało dojść do zmiany trendu.

Z ostatnich danych wynika, że Orlen nie ma co liczyć na wypracowywanie tak dobrych wyników finansowych z przerobu ropy, jak to było od marca 2022 r. do lipca tego roku. Wówczas w każdym miesiącu marża rafineryjna przekraczała wartość dwucyfrową, a chwilami wynosiła nawet ponad 30 USD na każdej baryłce przerabianego surowca. Z kolei od sierpnia do listopada tego roku mieściła się w przedziale 5,5–8 USD. Wprawdzie to wartości zbliżone do średnich wieloletnich, ale znacznie niższe od tego, na co koncern mógł liczyć po wybuchu wojny w Ukrainie.

Trzeba też pamiętać, że grupa coraz mniej zarabia na dyferencjale Brent/Ural, czyli na różnicy w cenie ropy wydobywanej spod dna Morza Północnego i rosyjskiej, którą wcześniej w dużych ilościach przetwarzała. W wyniki Orlenu cały czas mocno biją słabe marże w biznesie petrochemicznym.