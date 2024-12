Prezes Ireneusz Fąfara: To nie koniec radykalnych ruchów w Orlenie

…do czasu aż znajdziecie pieniądze dla Synthosa aby wycofał się z umowy.

To będzie jednym z elementów tych negocjacji, natomiast pamiętajmy, że Synthos jest naszym istotnym klientem. Łączy nas szereg umów o współpracę, zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

A jak pan poznał mechanizm uczestniczenia Synthosu w projekcie Olefiny 3, to jaka była pana reakcja?

Wie pan ja od kilkunastu lat czytam stoików i staram się dostosować swój styl życia do tego, co oni mówili. Staram się mieć wpływ na to, co mogę zmienić, a na to, czego nie mogę zmienić, nie tracę czasu.

Czysto po ludzku, złapał się pan za głowę, szpetnego słowa użył?

Model współpracy z podmiotami zewnętrznymi w rafinerii jest powszechnie znany. Ten, o którym rozmawiamy, jest faktycznie… dość wyjątkowy i będziemy starali się dostosować go do realiów.

Teraz jest pan przekonany, że Nowa Chemia przyniesie zakładany efekt? Czy za kilka lat usłyszymy, że jego realizacja będzie kosztować kolejne miliardy więcej?

Co do zasady, przy tak wielkich projektach, rozpisanych na długie lata, wpływy makroekonomicznych czynników są duże. Ale są pewne sygnały, że po 2030 r. otoczenie makro zacznie się polepszać. Wojny też nie mogliśmy przewidzieć, pandemii także. Jest więc jakieś prawdopodobieństwo, że mogą się pojawić czynniki, które mogą zmienić opłacalność tego projektu. Zarówno w dół, jak i w górę.

A nie chcieliście po prostu sprzedać tego projektu?

Szukaliśmy chętnych, na całym świecie. Nie było zainteresowanych.

Pozostając przy projektach chemicznych. Z Azotami będziecie współpracować czy będzie fuzja?

Co do fuzji to ten temat przewija się od lat. To jeszcze jak pracowałem w Możejkach, to się tu przewijało, że jakaś fuzja, a może... Skoro przez tyle lat do tej fuzji nie doszło, to pewnie nie ma synergii.