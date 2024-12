Orlen sfinalizował budowę tłoczni gazu ziemnego w kopalni Kościan-Brońsko (woj. wielkopolskie), dzięki czemu ma wzrosnąć wydobycie błękitnego paliwa z już eksploatowanych złóż o dodatkowe około 10 mld m sześc. Inwestycja wydłuży też okres eksploatacji kopalni o kilkanaście lat. Do kiedy dokładnie ani w jakim okresie dodatkowe ilości surowca będą mogły być pozyskanie, spółka już jednak nie podaje. Nie wiadomo też, jakie są obecne łączne zasoby złóż Kościan i Brońsko.

„Orlen dąży do zwiększenia krajowej produkcji gazu ziemnego. Cel ten jest podstawowym elementem zapewnienia nieprzerwanych dostaw tego surowca do odbiorców w Polsce” – przekonuje cytowany w komunikacie prasowym Wiesław Prugar, członek zarządu ds. upstream Orlenu. Zapewnia, że koncern stale poszukuje nowych złóż i intensyfikuje wydobycie z tych istniejących. Grupie sprzyjać ma integracja rozproszonych dotąd krajowych aktywów wydobywczych w jednej firmie, czyli w Orlen Upstream Polska.

Jak na razie płocki koncern odnotowuje jednak coraz niższe wydobycie. Po trzech kwartałach produkcja gazu wyniosła w naszym kraju 2,43 mld m sześc. wobec 2,46 mld m sześc. w tym samym czasie ubiegłego roku. W całym 2023 r. grupa Orlen pozyskała nad Wisłą 3,34 mld m sześc. To mało, zważywszy, że sam dawny PGNiG wydobywał w latach 2017–2021 około 3,7–3,8 mld m sześc. Do tego trzeba dodać realizowaną wówczas odrębnie produkcję przez grupy Lotos i Orlen. Dziś, w wyniku fuzji przeprowadzonej w 2022 r., wszystkie te aktywa są pod skrzydłami płockiego koncernu.

Powodów do zadowolenia nie dają też opublikowane dane makroekonomiczne za listopad. Koncern odnotował wówczas 7,3 USD marży rafineryjnej na każdej baryłce przerobionej ropy. To czwarty z rzędu miesiąc, kiedy jej wartość jest jednocyfrowa. Co więcej, rok temu była dwukrotnie wyższa. Poprawił się za to tzw. dyferencjał Brent/Ural. Jego znaczenie dla wyników koncernu jest jednak niewielkie, gdyż koncern prawdopodobnie rosyjską ropę przerabia już tylko w Czechach. Orlen nadal nie publikuje wartości marży petrochemicznej. Cały czas podaje, że to stan tymczasowy ze względu na aktualizację formuły.