Orlen chce Nowej Chemii zamiast Olefin III

GG Parkiet

Oprócz rozmów z obecnymi i potencjalnymi wykonawcami Orlen prowadził będzie także uzgodnienia z partnerami handlowymi związanymi z projektem. Fąfara poinformował, że poprzedni zarząd umowy na odbiór niektórych produktów mających powstawać w nowym zakładzie zawarł z Synthosem i PCC Rokita. Ponadto z pierwszą z tych spółek zawarł umowy dotyczące dzierżawy części terenu, na którym powstawały Olefiny III, i przekazującą jej budowę instalacji butadienowej (jeden ze składowych elementów flagowej inwestycji). Tym sposobem firma Michała Sołowowa stała się ważnym uczestnikiem wielomiliardowego przedsięwzięcia. Ponadto, w przeciwieństwie do Orlenu, zabezpieczyła się przed licznymi zagrożeniami związanymi z realizacją Olefin III.

Obecny prezes Orlenu negatywnie ocenia umowy podpisane przez poprzedników z Synthosem. – Ja nigdy nie zarekomendowałbym takiej decyzji zarządowi, czyli wpuszczenia innej firmy do zrobienia czegoś, co my umiemy robić, potrafimy robić i robimy. To była zła, horrendalnie zła decyzja – stwierdził Fąfara. Zarząd Orlenu zobowiązał się do 30 września przyszłego roku do sporządzenia i publikacji budżetu nowego projektu oraz jego nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w zoptymalizowanym zakresie wraz z niezbędną infrastrukturą.

Orlen nie wyklucza wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym

Orlen wyliczył, że zatrzymanie projektu Olefiny III uchroni go przed stratą około 15 mld zł. Zaoszczędzone pieniądze mają być przeznaczone na projekty trwale zwiększające konkurencyjność koncernu i polskiej gospodarki. Ponadto o nieprawidłowościach, związanych z procesem inwestycyjnym, zawiadomiono prokuraturę. Niezależnie od tego Orlen nie wyklucza wystąpienia wobec byłych członków zarządu z roszczeniem odszkodowawczym. Przypomina, że pozwala na to przyjęta w ostatnich dniach uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Do najnowszej decyzji dotyczącej Olefin III odniósł się były prezes. „Jej zatrzymanie to zatrzymanie całej gałęzi petrochemii, w którą inwestuje wiele krajów, między innymi Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Belgia, Niemcy. Czyżby obecny Zarząd koncernu oddawał pole Niemcom w tym zakresie?” – napisał Obajtek na platformie X. Dodał, że jakaś forma kontynuacji Olefin III to PR-owa zagrywka, żeby przekreślić wszystko, co związane z byłym zarządem firmy.

Orlen o największym w swojej historii przedsięwzięciu w biznesie petrochemicznym hucznie informował w czerwcu 2018 r. Jego wartość szacowano wówczas na około 8,3 mld zł. W ramach przyjętego tzw. programu rozwoju petrochemii do 2023 r. planowano zrealizować łącznie cztery nowe inwestycje, w tym kompleks Olefin. W maju 2021 r., gdy poinformowano o rozpoczęciu projektu Olefiny III, podawano już, że uruchomienie produkcji nastąpi na początku 2025 r., a koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 13,5 mld zł. Dwa lata później wartość wydatków określono na nowo, na około 25 mld zł, a termin zakończenia inwestycji na I połowę 2027 r.