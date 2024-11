Unimot szczególnie dużo zarobił na handlu asfaltami

W III kwartale kluczowy dla grupy Unimiot wskaźnik, czyli skorygowany zysk EBITDA (skorygowany o wycenę zapasu obowiązkowego paliw, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) wyniósł 104 mln zł - wynika z szacunków spółki. To wzrost o 258,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ponadto latem spółka zanotowała 3,62 mld zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 9,4 proc.) i 42 mln zł zysku EBITDA (+250 proc.).

Duży popyt na asfalty wykorzystywane przy budowie i remontach dróg

„W III kwartale wypracowaliśmy dobre wyniki operacyjne, co przełożyło się na solidne wyniki finansowe. Konsekwentnie realizujemy cele wyznaczone w strategii biznesowej na lata 2024-2028, kładącej przede wszystkim nacisk na dywersyfikację działalności” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Adam Sikorski, prezes Unimotu. Szczególnie cieszy go wynik biznesu bitumenów, który wypracował 51 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co było następstwem występującego latem sezonowego wzrostu popytu na asfalty wykorzystywane głównie przy budowie i remontach dróg.

„Jesteśmy również zadowoleni z pojawiających się pozytywnych trendów na rynku oleju napędowego. W segmencie paliw ponadto konsekwentnie kontynuujemy proces dywersyfikacji portfela produktowego i koncentrujemy się na wprowadzaniu oraz zwiększaniu udziału produktów umożliwiających wypracowanie coraz wyższej marży” - twierdzi Sikorski.

Wyniki są zgodne z oczekiwaniami giełdowych inwestorów

W III kwartale w biznesie paliw ciekłych Unimot zanotował 31 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. Spółka zauważa, że wyższe marże były spowodowane zwiększonym popytem na paliwa, spadkiem premii zakupowych oraz pozytywnym przeszacowaniem (o około 7 mln zł) kosztów przyszłego utrzymania zapasu obowiązkowego za import diesla w całym 2024 r. Do tego wzrósł wolumen sprzedaży oleju napędowego, opałowego, benzyn i biopaliw do 581 tys. m sześc. (o 21 proc.). Mniej sprzedano za to gazu LPG, bo 67 tys. ton (zniżka o 17 proc.).