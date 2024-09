Unimot zapowiada poprawę wyników w biznesie paliw płynnych

Od kilku kwartałów kluczowy dla grupy Unimot biznes paliw płynnych przynosił znacznie słabsze wyniki, niż rynek był do tego przyzwyczajony. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Zarząd obserwuje kilka trendów, które w jego ocenie przyczynią się do poprawy rentowności i zysków z handlu paliwami płynnymi.

Czynniki makro będą wspierać kluczowy biznes Unimotu

Adam Sikorski, prezes Unimotu, zauważa, że obecne ceny SPOT kontraktów na olej napędowy są niższe niż kontraktów rocznych. To z kolei powinno pozwolić grupie sprzedać w przyszłości z zyskiem zgromadzone dziś zapasy obowiązkowe.

Kolejny czynnik to spadające marże rafineryjne na świecie. Maleją, gdyż na globalnym rynku pojawiły się nowe instalacje przetwarzające ropę m.in. w Chinach, Indiach, Omanie i Kuwejcie. Kolejne duże ich przyrosty nastąpią w przyszłym roku. To powoduje, że koncerny paliwowe prowadzące zarówno produkcję, jak i sprzedaż hurtową i detaliczną powinny utratę marży rafineryjnej kompensować sobie wzrostem tzw. premii lądowej (jest uzyskiwana z tytułu dostaw realizowanych na lokalnych rynkach).

Na rentowność biznesu paliwowego dla firm handlowych takich jak Unimot mocno wpływają też spadające ceny ropy i paliw, co przyczynia się do zniżki ponoszonych kosztów. Te powinny polecieć w dół również dzięki coraz bardziej prawdopodobnym obniżkom stóp procentowych na świecie.