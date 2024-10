Unimot widzi poprawę w kluczowym biznesie

W Ukrainie Unimot nie przewiduje wzrostu popytu na paliwa

Spółka pytana, czy obecne perspektywy wzrostu sprzedaży oleju napędowego i biopaliw są większe w Polsce czy na rynkach zagranicznych, zapewnia o stałym prowadzaniu monitoringu sytuacji w tym zakresie i swoich staraniach wykorzystywania pojawiających się szans. „Ukraina zawsze była, jest i będzie interesującym rynkiem, jednak tocząca się wojna sprawia, że nie przewidujemy wzrostu popytu na paliwa w tym regionie. Z drugiej strony, obserwujemy stabilną konsumpcję paliw na rynku polskim i czeskim” – twierdzi giełdowa spółka.

W I połowie tego roku grupa Unimot w biznesie paliw ciekłych (od stycznia obejmuje on diesla, biopaliwa, benzyny, paliwa żeglugowe i lotnicze oraz olej opałowy) wypracowała 4,35 mld zł przychodów, co stanowiło 67 całości jej wpływów. W ujęciu rok do roku spadły o prawie 10 proc. To m.in. konsekwencja 2,5-proc. zniżki sprzedaży wolumenowej paliw. Co jednak ważniejsze, w tym czasie drastycznie zmalał zarobek grupy. Kluczowy wskaźnik, czyli skorygowana EBITDA grupy, wyniosła w biznesie paliw ciekłych zaledwie 17,8 mln zł, co oznaczało spadek aż o 85 proc.